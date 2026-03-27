Казахстан продвигает глобальные инициативы по водной безопасности

В ходе мероприятия казахстанская делегация провела презентацию Регионального экологического саммита в Астане и запланированных международных консультаций по реализации инициативы Главы государства о создании Международной водной организации под эгидой ООН.

В ходе рабочего визита в Рим первый заместитель главы казахстанского внешнеполитического ведомства Е. Ашикбаев также провел встречи с руководством Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD).

В частности, на встрече с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Италией, в том числе в рамках платформы С5 + 1, а также по линии Межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы (МРГ) по промышленному и экономическому сотрудничеству.

Фото: МИД РК

В ходе встречи казахский дипломат проинформировал заместителя главы итальянского МИД о масштабных преобразованиях, проводимых в Казахстане в рамках программы реформ Главы государства, итогах референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан, а также дальнейшей трансформации политической системы страны.

Первый заместитель главы казахстанского внешнеполитического ведомства ознакомил своего итальянского коллегу с позицией нашей страны по ряду актуальных международных проблем.

В свою очередь, Э. Чириелли отметил высокую динамику развития двусторонних отношений, положительно оценив инициативы Казахстана как в осуществлении реформ внутри страны, так и в сфере внешней политики.

На встрече с первым заместителем Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Годфри Магвензи были обсуждены вопросы взаимодействия Казахстана с ФАО. В частности, стороны оценили деятельность по Программе партнерства между Казахстаном и ФАО в таких секторах, как модернизация сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности и рациональное использование водных ресурсов.

Е. Ашикбаев отметил, что, Казахстан, будучи житницей Центральной Азии, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона и занимает лидирующие позиции в производстве и экспорте зерна и масличных культур. Усилия по развитию этого сектора уже приносят положительные результаты: в прошлом году был зафиксирован рост валового объема производства сельскохозяйственной продукции на 13,6%.

По словам первого заместителя главы казахстанского внешнеполитического ведомства, в ближайшие годы Казахстан нацелен значительно укрепить сектор переработки сельскохозяйственной продукции с целью увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью до 70%. Для достижения этой цели страна планирует построить новые перерабатывающие предприятия и модернизировать существующие.

Кроме того, Е. Ашикбаев отметил готовность Казахстана укреплять партнерские отношения с ФАО, в том числе в рамках реализации трехлетнего плана по запуску более 700 инвестиционных проектов в агропродовольственном секторе.

На встрече с президентом IFAD и председателем UN-Water Альваро Ларио стороны оценили совместную работу по продвижению региональных и международных усилий в сфере водной безопасности. По словам Е. Ашикбаева, посредством агентства «KazAID» наша страна оказывает гуманитарную помощь государствам-партнерам и способствует социально-экономической стабильности в регионах, пострадавших от кризисов, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Также первый заместитель министра иностранных дел РК обратил внимание на проблемы в области водных ресурсов, которые приобретают все большее значение в современном мире. В этом контексте он отметил важность выдвинутой Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым инициативы по созданию Международной водной организации в рамках Организации Объединенных Наций, подчеркнув приверженность Казахстана принципам международной солидарности и устойчивого развития.

В ходе проведенных встреч Е. Ашикбаев отметил заинтересованность в открытии в Казахстане субрегионального офиса ФАО и офиса IFAD для Центральной Азии, что укрепило бы региональный центр ЦУР ООН для Центральной Азии и Афганистана и оказал бы положительное влияние на продовольственную повестку дня в регионе.

