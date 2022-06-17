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Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества - Касым-Жомарт Токаев
17 Июня 2022 20:06

Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества - Касым-Жомарт Токаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в рамках 25-го Петербургского Международного экономического форума, передает МИА «Казинформ».

«В рамках масштабной модернизации страны идет выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции. Нашей первоочередной задачей является поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата с целью максимальной защиты прав инвесторов, стабильности и предсказуемости. Мы будем в полном объеме выполнять все свои обязательства перед нашими традиционными партнерами. Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства.

На мой взгляд, для устойчивого развития всех стран региона необходимо определить новые горизонты сотрудничества и сформировать будущие точки роста наших экономик. Наряду с этим, следует всегда помнить о важнейшей задаче – обеспечении международной и региональной безопасности», - отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе форума.



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