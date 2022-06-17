17 Июня 2022 20:06

Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества - Касым-Жомарт Токаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в рамках 25-го Петербургского Международного экономического форума, передает МИА «Казинформ».

«В рамках масштабной модернизации страны идет выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции. Нашей первоочередной задачей является поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата с целью максимальной защиты прав инвесторов, стабильности и предсказуемости. Мы будем в полном объеме выполнять все свои обязательства перед нашими традиционными партнерами. Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства.