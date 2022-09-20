Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Казахстан продолжит борьбу за безъядерный мир - Касым-Жомарт Токаев
20 Сентября 2022, 23:12

Казахстан продолжит борьбу за безъядерный мир - Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность растущим соперничеством государств, обладающих ядерным оружием, и заверил, что Казахстан продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом Казахстан значительным образом пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы прекрасно пониманием опасность усиления напряжения в отношениях между ядерными державами. Вследствие этого ядерное разоружение стало важной частью внешней политики Казахстана, и мы продолжим бороться за мир, свободный от ядерного оружия», - сказал Президент РК в ходе общих дебатов в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам К.Токаева, несмотря на некоторый прогресс в этой области, к сожалению, в целом ситуация далека от идеала. Казахстан встревожен растущим соперничеством и риторикой ядерных держав, а также отсутствием прогресса в рамках обзорных конференций Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось , что в штаб-квартире ООН проходят общие дебаты, в ходе которых главы государств и правительств обсуждают пути решения глобальных проблем современности.



Фото: Christian Ohde imageBROKER.com Globallookpress











Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Азиатская модель сотрудничества: роль Казахстана в укреплении мира
Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
Игорь Рогов отчитался Президенту о работе Комиссии по правам человека
Президент внес изменения в Военную доктрину Казахстана
Глава государства поздравил фермеров Казахстана с итогами уборки урожая
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив