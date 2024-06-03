Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+

Страны ОПЕК плюс, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, провели личную встречу в Эр-Рияде в рамках 37-й министерской встречи ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (ONOMM), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Цель встречи – усилить меры предосторожности стран ОПЕК+, направленные на поддержание стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Страны приняли решение, в дополнение к последним решениям 37-го ONOMM, продлить объявленные в апреле 2023 года дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в день до конца декабря 2025 года.

Более того, эти страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца сентября 2024 года.

Затем сокращение на 2,2 миллиона баррелей в день будет постепенно прекращено на ежемесячной основе до конца сентября 2025 года для поддержания стабильности рынка.

Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.