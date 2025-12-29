РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:46, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан продлил сроки модернизации курортов на Иссык-Куле

    Мажилис ратифицировал казахстанско-кыргызское межправительственное Соглашение об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Иссык-Куль
    Фото: freepik

    Как сообщил министр финансов РК Мади Такиев, на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики функционирует четыре санатория, признанные собственностью Республики Казахстан:

    • санаторий «Казахстан» — УДП РК;
    • дом отдых «Самал» — МНВО РК;
    • спортивно-оздоровительный лагерь «Университет» — МНВО РК;
    • спортивно-оздоровительный центр «Олимп» — МТС РК.

    Взаимодействие Сторон по объектам осуществляется в рамках международных договоров, заключенных на уровне Правительств:

    • Соглашения об урегулировании прав собственности Республики Казахстан на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 4 июля 2006 г.;
    • Договора о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 1 декабря 2009 г.

    Согласно условиям Соглашения, казахстанская сторона должна была предпринять меры по доведению этих объектов до уровня 3-х или 4-х звездочных отелей по возможности с круглогодичным функционированием.

    — Вместе с тем, в 2022 году Правительствами двух стран достигнута договоренность о пролонгации сроков исполнения казахстанских обязательств и возможность казахстанской стороны привлекать инвесторов, — сказал министр.

    По результатам встречи стороны договорились включить в проекты Протоколов нормы о расторжении, установить обязательства по:

    • доведению объектов до уровня 4-х звездочного отеля — санаторий «Казахстан»;
    • до уровня 3-х звездочного отеля — лагерь «Университет» и дом отдыха «Самал»;
    • без привязки к звездности для спортсменов — спортивно-оздоровительный центр «Олимп»;
    • установить срок реализации обязательств в течение пяти лет со дня получения последнего из уведомлений Сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протоколов.

    4 декабря 2024 года Правительствами сторон подписаны Протоколы о внесении поправок в Соглашение и Договор. В соответствии с требованием Закона «О международных договорах РК» Соглашение, Договор и Протоколы к ним подлежат ратификации.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
