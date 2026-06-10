Казахстан пробился во второй раунд квалификации на юниорский ЕВРО-2027

Юниорская сборная Казахстана (возраст футболистов до 19 лет) успешно преодолела первый раунд квалификации на чемпионат Европы 2027 года, передает Kazinform.

В завершающей игре группы А6 юниорская сборная Казахстана уступила сверстникам из Греции со счетом 2:4, голы в составе казахстанской команды забили Исмаил Бекболат и Аламгир Смаков, оба — воспитанники академии «Кайрата».

Аламгир, к слову, является сыном экс-капитана сборной Казахстана Самата Смакова. Несмотря на поражение, казахстанская сборная за счет успешного выступления в двух предыдущих играх группы с Португалией (1:1) и Сербией (3:1) заняла третье место, набрав четыре балла.

Лидерами стали португальцы с пятью очками, по четыре балла у Казахстана и Греции. Сербия оказалась на четвертом месте и покинула Лигу А.

Показанный результат позволил сборной Казахстана продолжить выступление в элитном дивизионе — Лиге А. Жеребьевка следующего раунда квалификации на ЕВРО-2027 U-19 состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что взрослая сборная Каазахстана по футболу проиграла Венгрии.