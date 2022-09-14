Казахстан призывает государства-члены ЕвроВОЗ к субрегиональному сотрудничеству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният принимает участие в работе 72-ой сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе общей дискуссии касательно общего состояния здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ глава Минздрава РК высказалась об актуальных вопросах достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и целей в области устойчивого развития.

«Казахстан проводит целенаправленную политику по исполнению принятых на себя обязательств по достижению Целей устойчивого развития к 2030 году», – отметила А. Гиният.

В рамках Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» продолжается работа по таким направлениям, как доступная и качественная медицинская помощь; формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования; доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства; увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта.

«Мы призываем государства-члены ЕвроВОЗ направить совместные усилия на реализацию долгосрочных стратегических целей для обеспечения безопасности и здоровья граждан всего региона. Субрегиональное сотрудничество играет важное значение через объединение стран со схожей ситуацией в области общественного здоровья и организацией систем здравоохранения в рабочие группы и инициативы для решения общих проблем и достижения совместных целей», – сказала министр здравоохранения РК.

При этом она добавила, что ярким примером такого субрегионального взаимодействия является Дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии, которая была разработана при поддержке Регионального директора и принята на полях 72-ой сессии при участии министров здравоохранения стран Центральной Азии.

В завершение министр пригласила делегатов сессии посетить Казахстан для участия в 35-ом заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, которое состоится 22-23 сентября в Туркестане, и в 73-ей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, приуроченной к празднованию 75-летнего юбилея ВОЗ, 45-летия принятия Алма-Атинской декларации и 5-летия принятия Декларации Астаны по ПМСП в 2023 году.

Фото: Минздрав РК







