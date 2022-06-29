29 Июня 2022 18:25

Казахстан призвал выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде, призвал объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния Урала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

«Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайықа, иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал.

Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения.

Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом», - сказал Президент РК.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в шестом Саммите глав прикаспийских государств. Глава государства в ходе своего выступления на саммите предложил создать прикаспийский продовольственный хаб.







