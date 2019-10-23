Казахстан признан страной, свободной от птичьего гриппа - МСХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) вышла информация о признании Казахстана страной свободной от птичьего гриппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

«Это большая заслуга всей Ветеринарной службы Республики Казахстан, в том числе коллектива Министерства сельского хозяйства, Комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии. Птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Казахстана, основными направлениями которого являются - яичное и мясное», - говорится в сообщении.

Отмечается, статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана.

«Надо отметить, что эти меры направлены на реализацию поручения Президента по открытию новых рынков», - добавили в пресс-службе.