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Казахстан признан страной, свободной от птичьего гриппа - МСХ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) вышла информация о признании Казахстана страной свободной от птичьего гриппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.
«Это большая заслуга всей Ветеринарной службы Республики Казахстан, в том числе коллектива Министерства сельского хозяйства, Комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии. Птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Казахстана, основными направлениями которого являются - яичное и мясное», - говорится в сообщении.
Отмечается, статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана.
«Надо отметить, что эти меры направлены на реализацию поручения Президента по открытию новых рынков», - добавили в пресс-службе.
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