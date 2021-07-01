Казахстан признал действительными паспорта вакцинации шести стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Ерлана Киясова. Согласно документу Казахстан признал действительным паспорта вакцинации шести стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач постановляет:

Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года №28 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ РК №28) следующие изменения и дополнения:

2. Пункт 3 ПГГСВ РК №28 изложить в следующей редакции:

«Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдовы в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению»;

3. В приложении 1 к ПГГСВ РК №28 внести следующие изменения и дополнения:

Подпункт 6) пункта 55 изложить в следующей редакции:

«6) тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С)»;

Пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Противопоказания к введению вакцины:

1) аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины, или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины;

2) серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе;

3) высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины;

4) беременность и период лактации;

5) возраст до 18 лет»;

Пункт 113 изложить в следующей редакции:

«По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, имеющих вид на жительство, формируется электронный «Паспорт вакцинации» в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения «eGov mobile» согласно форме приложения 5 к настоящим Методическим рекомендациям».

Постановление вступает в силу с 1 июля.

Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.

Напомним, сегодня вышло постановление главного государственного санитарного врача Нур-Султана об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий.