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    17:52, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстан признал действительными паспорта вакцинации шести стран

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Ерлана Киясова. Согласно документу Казахстан признал действительным паспорта вакцинации шести стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный государственный санитарный врач постановляет:

    Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года №28 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ РК №28) следующие изменения и дополнения:

    2. Пункт 3 ПГГСВ РК №28 изложить в следующей редакции:

    «Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдовы в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению»;

    3. В приложении 1 к ПГГСВ РК №28 внести следующие изменения и дополнения:

    Подпункт 6) пункта 55 изложить в следующей редакции:

    «6) тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С)»;

    Пункт 68 изложить в следующей редакции:

    «68. Противопоказания к введению вакцины:

    1) аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины, или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины;

    2) серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе;

    3) высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины;

    4) беременность и период лактации;

    5) возраст до 18 лет»;

    Пункт 113 изложить в следующей редакции:

    «По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, имеющих вид на жительство, формируется электронный «Паспорт вакцинации» в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения «eGov mobile» согласно форме приложения 5 к настоящим Методическим рекомендациям».

    Постановление вступает в силу с 1 июля.

    Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.

    Напомним, сегодня вышло постановление главного государственного санитарного врача Нур-Султана об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий.


    Теги:
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