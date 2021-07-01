Казахстан признал действительными паспорта вакцинации шести стран
Главный государственный санитарный врач постановляет:
Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года №28 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ РК №28) следующие изменения и дополнения:
2. Пункт 3 ПГГСВ РК №28 изложить в следующей редакции:
«Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдовы в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению»;
3. В приложении 1 к ПГГСВ РК №28 внести следующие изменения и дополнения:
Подпункт 6) пункта 55 изложить в следующей редакции:
«6) тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С)»;
Пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Противопоказания к введению вакцины:
1) аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины, или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины;
2) серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе;
3) высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины;
4) беременность и период лактации;
5) возраст до 18 лет»;
Пункт 113 изложить в следующей редакции:
«По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, имеющих вид на жительство, формируется электронный «Паспорт вакцинации» в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения «eGov mobile» согласно форме приложения 5 к настоящим Методическим рекомендациям».
Постановление вступает в силу с 1 июля.
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Напомним, сегодня вышло постановление главного государственного санитарного врача Нур-Султана об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий.