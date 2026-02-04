РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:45, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан присоединился к 46 правовым инструментам ОЭСР

    Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов выступил на сессии открытия недели Евразии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Казахстан подтверждает приверженность сотрудничеству с ОЭСР
    Фото: Министерство финансов РК

    В своем выступлении Ержан Биржанов подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества Казахстана с ОЭСР, отметив важную роль Евразийской программы конкурентоспособности в продвижении экономических и институциональных реформ в регионе.

    Он отметил, что страновая программа ОЭСР для Казахстана способствует внедрению международных стандартов и передовых практик в национальные реформы, обеспечивая их практическую направленность и долгосрочную устойчивость.

    Вице-министр финансов также обратил внимание на активное и последовательное участие Казахстана в деятельности ОЭСР. В настоящее время страна присоединилась к 46 правовым инструментам Организации и принимает участие в работе 39 ее комитетов и рабочих органов.

    Отдельный акцент был сделан на налоговой политике, включая вступление в силу нового Налогового кодекса Республики Казахстан с 1 января 2026 года и участие в инициативе BEPS.

    Минфин РК Казахстан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
