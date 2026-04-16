    14:02, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан приостановил ряд совместных проектов с Ираном

    Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов сообщил о заморозке ряда совместных проектов с Ираном, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Арман Исетов
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Сейчас, понимаете, ситуация очень сложная. На данный момент у нас с Ираном многие проекты заморожены в связи с тем, что страна находится в военном положении. В этой связи, я думаю, что наш бизнес и предприниматели сейчас находятся в состоянии ожидания, — сказал замминистра на брифинге в Сенате. 

    Среди приостановленных направлений он выделил поставки зерна, а также проекты по взаимной торговле пищевой продукцией.

    — Казахстан не несет больших потерь, потому что объем у нас был, не сказать, что он прямо так и влиял на экономическую ситуацию в стране. Но тем не менее, с учетом того, что с Ираном у нас хорошие партнерские отношения, конечно, эффект есть, но он не такой большой, я думаю, — добавил Исетов.

    Ранее в Министерстве национальной экономики РК сообщили, что геополитическая ситуация в Иране существенно не влияет на внешнюю торговлю Казахстана.

    Теги:
    Казахстан Торговля Сотрудничество Политика Иран МИД РК Ситуация на Ближнем Востоке
    Данира Искакова
