Казахстан приостановил экспорт лука на три месяца

17 Января 2023, 22:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях приняла решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане - одного из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики. Дополнительное давление на стоимость также оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана, а также в Узбекистане – где большой объем продукции был испорчен. Основные производители лука теперь активно импортируют казахстанский продукт», - объяснили в министерстве.

По данным Бюро национальной статистики в 2022 году урожай лука в стране составил 1,1 млн тонн. Казахстанцы ежегодно потребляют в 3 раза меньше, в среднем 315 тысяч тонн.

Согласно данным акиматов, на сегодняшний день подтвержденные запасы лука в стране составляют 152,4 тысячи тонн или всего 14% от общего объема прошлогоднего урожая. Этих объемов достаточно до новых урожаев, поэтому введенные ограничения на экспорт исключают риски по вывозу всего оставшегося лука из Казахстана.

«В республике оптовые цены на лук пока держатся в коридоре 150-170 тенге за килограмм, а в соседних России и Узбекистане цена установилась в районе 240 тенге. По данным Qaztrade, Узбекистан и Таджикистан уже приняли ограничение на экспорт лука в своих странах. Правительство будет внимательно следить за ситуацией в стране и мире, чтобы своевременно снять все ограничения при улучшении рыночной конъюнктуры в ближайшей перспективе», - говорят в ведомстве.

Для минимизации негативных последствий от запрета экспорта лука для фермеров, на сегодняшний день реализуются различные механизмы закупа лука у сельхозтоваропроизводителей через СПК в стабфонды, а также посредством оборотной схемы через торговые сети.