Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Традиционный Международный фестиваль в 11-й раз под одной крышей собрал представителей дипломатического корпуса более 30 стран, аккредитованных в Азербайджане, для ознакомления широкой общественности с культурой, историей, традициями и туристическими возможностями стран-участниц, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

К праздничному мероприятию присоединились более 500 участников из числа местных и иностранных студентов, обучающихся в Университете Azerbaijan Diplomatic Academy (ADA), а также 33 зарубежных посольства, действующих в Азербайджане.

Представители дипломатического корпуса продемонстрировали свои обычаи и традиции, национальную кухню. Среди этих стран можно отметить США, Францию, Англию и другие европейские страны, Колумбию, Кубу и другие страны Латинской Америки, а также другие страны Центральной Азии, включая Израиль, Турцию, Японию, а также Казахстан и Туркменистан.

Гости и участники познакомились на ярмарке с достопримечательностями представленных стран и получили краткую информацию об их экономических возможностях из различных книг, буклетов и иной печатной продукции.

На стенде посольства Казахстана были представлены блюда казахской кухни, предметы быта, книги и буклеты об истории, политике и туристических возможностях Казахстана, который вызвал оживленный интерес со стороны студентов университета ADA и гостей фестиваля.

«Сегодня мы участвуем в мероприятии, которое называется Фестиваль национальных культур, он уже в 11-й раз проводится на площадке университета в Баку. Здесь представлены практически все страны нашего региона. Признаюсь, что это одна из редких возможностей, когда мы можем увидеть за короткое время элементы многих культур со всего мира. Здесь можно не только увидеть величайшие достижения культурных ценностей, но также и попробовать очень вкусные блюда, в том числе и из нашего региона. Здесь мы видим, что человечество действительно единое целое и мы должны стараться всегда быть ближе и объединяться. Конечно, будем очень рады если будут проводиться такие мероприятия. Мы с удовольствием будем участвовать и будем рады увидеть наших соседей и братьев, в том числе и Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан», - поделился советник посольства Таджикистана Фирдавс Бохиров.

«Мы очень рады участвовать на фестивале в Университете ADA с нашими коллегами. Для нас это отличная возможность говорить о культуре Франции, знакомиться с иностранными и местными студентами в рамках этого фестиваля. Приятной для нас является встреча с коллегами из других посольств, говорить об их культуре, обмениваться информацией по поводу их проектов в Азербайджане. В особенности я хотел бы подчеркнуть, что посольство Казахстана имеет здесь прекрасный стенд. Мы очень рады участвовать в этом фестивале», - сказал поверенный в делах по вопросам образования между Азербайджаном и Францией Августин де Сент-Альбин.

«Здесь, на этом мероприятии, мы вместе с украинской диаспорой представляем стенд Украины. Мы видим очень большой интерес и поддержку со стороны азербайджанцев, мы очень благодарны народу и руководству Азербайджана. Это мероприятие делается для ознакомления с другими культурами настоящих партнеров, близких государств. Это основа укрепления взаимного доверия, поддержки. То, что Азербайджан уделяет много внимания этим вопросам, демонстрирует с одной стороны традиционное азербайджанское гостеприимство, миролюбие, в то же время это основа, которая закладывает надежные отношения для будущего, в том числе развития бизнеса, сотрудничества», - добавил Советник по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Олег Клинченко.

Руководитель отдела международных отношений университета Милана Мирфейзуллазаде отметила, что эта мера является отражением мультикультурной среды в учебном заведении. Представитель США и выпускник университета Мэтью Гарнет выразил удовлетворение тем, что является частью этой международной среды. Студентка из Латвии Элизабет Насибова поделилась, что не только училась, но и изменила мировоззрение благодаря участию в таких международных мероприятиях.

Участники также соревновались в страноведческих знаниях в рамках викторины, отвечая на вопросы о представленных на фестивале странах. После чего страны-участницы выступили со специальной концертной программой, которая сорвала бурные овации зрителей. Вкуснейшие традиционные блюда и красочные национальные костюмы добавили праздничное настроение международному мероприятию, подарив гостям и участникам незабываемое впечатление.