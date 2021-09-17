Казахстан принял участие в конференции, посвященной 30-летию таможенной службы Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ – 16 сентября 2021 года в Минске прошла XII Международно-практическая конференция на тему «30 лет Таможенной службе Независимой Беларуси: с опытом прошлого к синергии будущего», передает МИА «Казинформ».

В конференции приняли участие представители Евразийской экономической комиссии, Суда ЕвразЭС, таможенных служб России, Казахстана, представители государственных органов, научных и деловых кругов Беларуси. Конференцию торжественно открыл председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский.

В международной конференции принял участие и выступил с приветственной речью посол Казахстана в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев. Посол Казахстана поздравил личный состав таможенных органов Беларуси с тридцатилетием Таможенной службы и отметил символичность даты 16 сентября 1992 года, в день, когда два независимых государства – Казахстан и Беларусь установили дипломатические отношения.

На сегодняшний день Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси среди стран СНГ. Отмечено, что с момента создания Таможенного союза товарооборот между Казахстаном и Беларусью вырос в 2 раза до 828 млн долларов в 2020 году. При этом экспорт казахстанских товаров в Беларусь увеличился в 1,3 раза, импорт белорусских товаров в Казахстан - в 2,3 раза.

А. Бейсенбаев подчеркнул, что в допандемийный период в 2019 году объем взаимной торговли товарами и услугами между странами достигал 1,1 млрд долларов. Однако уже в этом году наблюдается восстановление роста взаимной торговли более чем на 40%, объем которого достиг 606,2 млн долларов.

«В этом контексте взаимодействие таможенных служб Казахстана и Беларуси является основой эффективной защиты экономических интересов стран интеграционного объединения и восстановления национальных экономик в период пандемии», - отметил посол.

Со словами поздравлений также выступили министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин, представители Суда Евразийского экономического союза и другие высокопоставленные гости, и руководители госорганов Беларуси.

Участники конференции обсудили вопросы совершенствования таможенного регулирования в Республике Беларусь и Евразийском экономическом союзе, цифровизацию таможенных процессов и технологий, подчеркнули важность выстраивания партнерских отношений между таможней и бизнесом, необходимость взаимодействия и координации между органами государственного контроля на границе, а также другие вопросы модернизации таможенных процессов.