Казахстан принял участие в эстафете Олимпиады-2024

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские школьники приняли участие в забеге «Эстафета вокруг света», который был организован Посольством Франции в Казахстане за 500 дней до старта летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эстафета вокруг света проходит по всему миру и охватит около 40 стран. Суть ее в том, что каждая страна-участница после проведения спортивного мероприятия должна передать эстафету другой стране. Это проходит виртуально.

«Эстафета вокруг света - спортивное мероприятие, которое проходит в течение 24 часов. Это необязательно должен быть забег, вид спорта зависит от каждой страны, к примеру, в другой стране - это может быть плавание или катание на лошадях. Главное - привлечь внимание жителей к спорту», - пояснила атташе по вопросам культуры и спорта Посольства Франции в Казахстане Лейла Бушра.

Эстафета стартовала в Новой Зеландии, далее пройдет через страны Океании, Азии, Европы и Америки и завершится во французской Полинезии, на Таити. Эстафетную палочку Казахстану передали Бирма и Таиланд, а из Казахстана она отправится на Шри-Ланку.

Генеральный консул Франции в Алматы Фабрис Невё уточнил, что эстафета проходит в странах, где представлены Посольства Франции.

«Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сегодня идет активная подготовка к играм, привлекается очень много волонтеров, в том числе из Казахстана. Сейчас уже решаются вопросы по транспорту, жилья, логистики и так далее», - сказал Фабрис Невё.

Одним из гостей спортивного мероприятия стал олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов. Он поддержал казахстанских спортсменов и пожелал им удачи.

Любительский забег среди школьников в Алматы был организован Посольством Франции в Казахстане при поддержке организационного комитета Олимпийских игр-2024, министерства Европы и иностранных дел Франции. В нем участвовали ученики гимназии №25 имени И. Есенберлина, школы-гимназии №15, международной школы Алматы и спортсмены «Almaty Judo Club».

Помимо забега были проведены показательные выступления по дзюдо и карате. В этих двух видах спорта казахстанские сборные тесно сотрудничают с тренерами из Франции. Также перед зрителями выступили брейк-дансеры. Брейк-данс, как спортивная дисциплина, вошел в программу Олимпийских Игр-2024.

Известный французский тренер Стефан Трено, который готовит казахстанских дзюдоистов к Олимпиаде, заявил, что на сегодня команда показывает хорошие результаты. Он отметил, что впереди команду ждет еще немало турниров.

«У нас есть время, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Будем стараться завоевать как можно больше лицензии и будем бороться за медали», - сказал он.

Казахстанский спортсмен Жансай Смагулов отметил, что наши дзюдоисты в ближайшее время будут участвовать в турнирах Grand Slam в Грузии и Турции.

«До старта Олимпиады остается 500 дней - это мало времени. Наша сборная уже готовится к Олимпийским играм. Завтра начнутся учебно-тренировочные сборы. Мы будем готовиться к турнирам Grand Slam в Грузии и Турции. Наша команда разделилась надвое. Часть будет выступать в Тбилиси, другая часть в Анталии. В мае нас также ждет чемпионат мира в Катаре. Что касается лицензии, то сейчас можно сказать, что у нас есть лицензии во всех весовых категориях. Соревнования проходят часто - это возможность молодым спортсменам показать себя. Сейчас точно неизвестно, кто поедет на Олимпиаду, конкуренция большая, будем бороться», - сказал он.

Предыдущая Эстафета вокруг света состоялась 6 апреля 2022 года в международный день спорта в Астане. Ее участниками стали около сотни учащихся столичных школ.