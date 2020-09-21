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Казахстан принимал участие во всех начинаниях ООН – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Сентября 2020, 22:25
Казахстан принимал участие во всех начинаниях ООН – Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан принимал участие во всех начинаниях ООН. Такой посыл озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании высокого уровня в ознаменование 75-годовщины ООН в рамках сессии Генеральной ассамблеи организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы чествуем историческое решение об учреждении совершенно новой Организации, которое было принято в июне 1945 года по итогам самой разрушительной Мировой войны в истории человечества. Как гласит известное изречение Дага Хаммаршельда, Организация Объединенных Наций «была создана не для того, чтобы вознести человечество в рай, но чтобы спасти его от ада». Хотя ООН задумывалась, прежде всего, как система коллективной безопасности, в действительности она объединила нации вокруг гораздо более универсальных устремлений и принципов. Результатом этого стала эпоха активного и широкого международного сотрудничества», - отметил Касым-Жормат Токаев в своем видеообращении.

Вместе с тем, по словам Главы государства, этот путь выдался тернистым.

«Минувшие 75 лет были омрачены упущенными возможностями в поиске консенсусных подходов к продвижению общих целей и ценностей, направленных на избавление мира от страданий. Однако уроки нужно извлекать как из неудач, так и успехов. История ООН ознаменована энергичными коллективными усилиями и напряженным осмыслением самого широкого спектра вопросов: от деколонизации до развития, от защиты детей до изменения климата, от здравоохранения до прав человека, от поддержания мира до миротворчества», - продолжил Президент РК.

«За последние три десятилетия Казахстан участвовал в работе всех ключевых органов ООН, включая Совет Безопасности, с целью продвижения таких приоритетов, как урегулирование конфликтов, ядерное нераспространение и разоружение, борьба с терроризмом, межконфессиональный и межэтнический диалог, защита интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Сегодня, охватывая взором современный мир, мы видим, что многие новые вызовы, равно как и некоторые позабытые риски, обретающие второе дыхание, способны увлечь нас обратно в прошлое», - резюмировал Глава государства.


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