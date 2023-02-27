Казахстан примет участие в международной сельскохозяйственной выставке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 25 февраля по 1 марта 2023 года министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев посетит Францию и Бельгию. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной целью поездки является участие в международной сельскохозяйственной выставке SIA-2023 на тему «Сельское хозяйство: повседневная жизнь», которая состоится в Париже. В рамках поездки запланированы встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Франции Марком Фено и рядом крупных французских компаний», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Кроме того, по его словам, 27 февраля текущего года, в Брюсселе у министра Ербола Карашукеева запланированы встречи с Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским и Еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стеллой Кириакидес.