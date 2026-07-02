Казахстан примет чемпионат мира по киберспорту 2027 в Астане

Казахстан официально примет World Esports Championship 2027 в Астане, подтвердив статус страны как одного из новых центров мирового киберспорта, передает агентство Kazinform.

Федерация киберспорта Казахстана официально объявила, что World Esports Championship 2027 пройдет в Казахстане. Местом проведения мирового первенства станет Астана.

— Это событие станет важной вехой для развития индустрии киберспорта в стране и укрепит позиции Казахстана на международной арене. С радостью сообщаем, что Казахстан выбран страной-хозяйкой World Esports Championship 2027, а местом проведения мирового чемпионата станет Астана, — подчеркнули в Федерации киберспорта.

Фото: Федерации киберспорта Казахстана

Также в организации отметили, что турнир важное событие для развития киберспорта в нашей стране и большая честь принимать сильнейшие сборные мира на казахстанской земле.

— Даты проведения, информация о квалификациях, квотах и регламенте турнира будут опубликованы в установленный срок. Следите за нашими новостями — вся официальная информация появится на наших страницах. До встречи в Астане в 2027 году, — сообщили в Федерации.

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