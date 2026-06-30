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    Как купить GTA 6 в Казахстане: где оформить предзаказ и сколько это стоит

    Официальный релиз долгожданной игры Grand Theft Auto VI (GTA 6) запланирован на 19 ноября 2026 года. Проект выйдет одновременно на консолях текущего поколения: PlayStation 5 (а также PS5 Pro) и Xbox Series X/S. С 25 июня 2026 года Rockstar Games официально открыла глобальные предзаказы игры. Корреспондент Kazinform рассказывает, как сделать предзаказ легендарной игры в Казахстане.

    компьютерные игры гта
    Фото: gamerficial.com

    В центре сюжета GTA 6 — события в вымышленном штате Леонида (прототип Флориды) и залитом неоном городе Вайс-Сити, в которых участвуют главные герои Люсия и Джейсон в стиле Бонни и Клайда

    Главное новшество от разработчиков в том, что физические издания в магазинах будут содержать только коробку и цифровой код, без классического Blu-ray диска. Стандартное издание обойдется в 79,99 долларов (в Казахстане — около 38 000 тенге), а Ultimate-версия стоит 99,99 долларов. Покупатели цифровых версий смогут скачать игру заранее — с 12 ноября 2026 года. А вот официального анонса для компьютеров еще не было. По традиции Rockstar Games, версия для ПК задержится и ожидается не ранее конца 2027 — середины 2028 года.

    В Казахстане игра GTA 6 официально доступна для предзаказа без каких-либо государственных запретов. Глобальный старт предзаказов состоялся 25 июня 2026 года, а сам релиз на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября 2026 года.

    Информационный шум о «запретах» возник после того, как Rockstar Games обновила FAQ на сайте PlayStation. В список регионов, где предзаказ игры и получение бонуса GTA+ заблокированы со стороны издателя, попали Россия, Китай, Бахрейн, Кувейт, Ливан, Оман, Катар и Тайвань. Казахстан в этот черный список не входит, поэтому блокировки по национальному признаку геймерам не грозят.

    Несмотря на то, что государственного запрета на игру в Казахстане нет, однако ситуация с покупкой имеет свои технические нюансы.

    На PlayStation 5

    Казахстан официально не представлен в сети PlayStation Network — Sony не выделяет отдельный регион из-за недостаточного, по их оценкам, объема рынка. Официальное «железо» (PlayStation 5, геймпады DualSense, шлемы PS VR2) можно приобрести с гарантией в крупных сетях электроники, а также у авторизованных ритейлеров, но цифровой магазин остается заблокированным для прямого использования с 2022 года.

    Так как прямого полноценного магазина PS Store для Казахстана по-прежнему нет, игроки используют два основных пути:

    • Украинский регион (UAH): Популярен благодаря наличию русской локализации. Карты банков Казахстана привязываются напрямую. Вы можете предзаказать игру стандартным способом через интерфейс консоли.
    • Турецкий регион (TRY): Цены могут отличаться из-за региональной политики. Для покупки потребуется пополнение виртуальных карт (например, Oldubil, Ininal) или использование услуг посредников на локальном рынке.

    На Xbox Series X/S

    Пользователи Xbox в Казахстане находятся в более выгодном положении, так как карты казахстанских банков работают напрямую во многих зарубежных регионах Microsoft Store. Наиболее выгодным традиционно остается регион Аргентины или Турции. Предзаказ оформляется через саму консоль с привязанной казахстанской карты.

    Процесс смены региона принципиально отличается для владельцев PlayStation и Xbox. На консоли от Microsoft регион меняется в три клика прямо в настройках, а на платформе от Sony изменить страну у существующего профиля технически невозможно — потребуется создать новый аккаунт.

    В магазинах в городах Казахстана

    Если вы не хотите разбираться с конвертацией и иностранными аккаунтами, в крупных городах (Алматы, Астана) специализированные геймерские магазины и верифицированные продавцы на маркетплейсах уже предлагают услугу «покупки под ключ» на ваш личный аккаунт. В среднем за стандартное издание на личный профиль посредники просят около 52 тыс. тенге с учетом их комиссии.

    Купить физическую коробку GTA VI в Казахстане можно через специализированные геймерские магазины и маркетплейсы, которые уже открыли предварительные заказы. Внутри бокса покупатели найдут только коллекционный вкладыш и ваучер с цифровым кодом для загрузки игры.

    Популярные магазины в Алматы и Астане уже выставили позиции GTA VI для PS5 и Xbox Series на своих сайтах под статус «Предзаказ». Местные продавцы начали публиковать объявления о бронировании коробочных версий на казахстанских маркетплейсах. Цены на саму физическую коробку у ритейлеров с учетом логистики составят порядка 55 тыс. тенге.

    Что касается зарубежных площадок с доставкой, то напрямую заказать бокс можно через американские или европейские маркетплейсы (например, Amazon), однако Rockstar предупредили о региональных ограничениях кодов (код из коробки для США может не активироваться на европейском аккаунте). Поэтому надежнее брать версии, адаптированные местными поставщиками под регион, близкий Казахстану.

    Компьютерные игры Киберспорт Новости киберспорта
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
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