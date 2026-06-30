Как купить GTA 6 в Казахстане: где оформить предзаказ и сколько это стоит

Официальный релиз долгожданной игры Grand Theft Auto VI (GTA 6) запланирован на 19 ноября 2026 года. Проект выйдет одновременно на консолях текущего поколения: PlayStation 5 (а также PS5 Pro) и Xbox Series X/S. С 25 июня 2026 года Rockstar Games официально открыла глобальные предзаказы игры. Корреспондент Kazinform рассказывает, как сделать предзаказ легендарной игры в Казахстане.

В центре сюжета GTA 6 — события в вымышленном штате Леонида (прототип Флориды) и залитом неоном городе Вайс-Сити, в которых участвуют главные герои Люсия и Джейсон в стиле Бонни и Клайда

Главное новшество от разработчиков в том, что физические издания в магазинах будут содержать только коробку и цифровой код, без классического Blu-ray диска. Стандартное издание обойдется в 79,99 долларов (в Казахстане — около 38 000 тенге), а Ultimate-версия стоит 99,99 долларов. Покупатели цифровых версий смогут скачать игру заранее — с 12 ноября 2026 года. А вот официального анонса для компьютеров еще не было. По традиции Rockstar Games, версия для ПК задержится и ожидается не ранее конца 2027 — середины 2028 года.

В Казахстане игра GTA 6 официально доступна для предзаказа без каких-либо государственных запретов. Глобальный старт предзаказов состоялся 25 июня 2026 года, а сам релиз на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября 2026 года.

Информационный шум о «запретах» возник после того, как Rockstar Games обновила FAQ на сайте PlayStation. В список регионов, где предзаказ игры и получение бонуса GTA+ заблокированы со стороны издателя, попали Россия, Китай, Бахрейн, Кувейт, Ливан, Оман, Катар и Тайвань. Казахстан в этот черный список не входит, поэтому блокировки по национальному признаку геймерам не грозят.

Несмотря на то, что государственного запрета на игру в Казахстане нет, однако ситуация с покупкой имеет свои технические нюансы.

На PlayStation 5

Казахстан официально не представлен в сети PlayStation Network — Sony не выделяет отдельный регион из-за недостаточного, по их оценкам, объема рынка. Официальное «железо» (PlayStation 5, геймпады DualSense, шлемы PS VR2) можно приобрести с гарантией в крупных сетях электроники, а также у авторизованных ритейлеров, но цифровой магазин остается заблокированным для прямого использования с 2022 года.

Так как прямого полноценного магазина PS Store для Казахстана по-прежнему нет, игроки используют два основных пути:

Украинский регион (UAH): Популярен благодаря наличию русской локализации. Карты банков Казахстана привязываются напрямую. Вы можете предзаказать игру стандартным способом через интерфейс консоли.

Турецкий регион (TRY): Цены могут отличаться из-за региональной политики. Для покупки потребуется пополнение виртуальных карт (например, Oldubil, Ininal) или использование услуг посредников на локальном рынке.

На Xbox Series X/S

Пользователи Xbox в Казахстане находятся в более выгодном положении, так как карты казахстанских банков работают напрямую во многих зарубежных регионах Microsoft Store. Наиболее выгодным традиционно остается регион Аргентины или Турции. Предзаказ оформляется через саму консоль с привязанной казахстанской карты.

Процесс смены региона принципиально отличается для владельцев PlayStation и Xbox. На консоли от Microsoft регион меняется в три клика прямо в настройках, а на платформе от Sony изменить страну у существующего профиля технически невозможно — потребуется создать новый аккаунт.

В магазинах в городах Казахстана

Если вы не хотите разбираться с конвертацией и иностранными аккаунтами, в крупных городах (Алматы, Астана) специализированные геймерские магазины и верифицированные продавцы на маркетплейсах уже предлагают услугу «покупки под ключ» на ваш личный аккаунт. В среднем за стандартное издание на личный профиль посредники просят около 52 тыс. тенге с учетом их комиссии.

Купить физическую коробку GTA VI в Казахстане можно через специализированные геймерские магазины и маркетплейсы, которые уже открыли предварительные заказы. Внутри бокса покупатели найдут только коллекционный вкладыш и ваучер с цифровым кодом для загрузки игры.

Популярные магазины в Алматы и Астане уже выставили позиции GTA VI для PS5 и Xbox Series на своих сайтах под статус «Предзаказ». Местные продавцы начали публиковать объявления о бронировании коробочных версий на казахстанских маркетплейсах. Цены на саму физическую коробку у ритейлеров с учетом логистики составят порядка 55 тыс. тенге.

Что касается зарубежных площадок с доставкой, то напрямую заказать бокс можно через американские или европейские маркетплейсы (например, Amazon), однако Rockstar предупредили о региональных ограничениях кодов (код из коробки для США может не активироваться на европейском аккаунте). Поэтому надежнее брать версии, адаптированные местными поставщиками под регион, близкий Казахстану.