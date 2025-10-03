Казахстан применит новый механизм для раскрытия потенциала малых месторождений
Строительство атомной электростанции является стратегическим шагом в сторону чистой энергии и энергетической независимости. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов, выступая на Kazakhstan Energy Week — 2025, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Отдельно остановлюсь на цифровой повестке, которая стала необходимостью, и считаю нашим преимуществом в регионе. В энергетике роль искусственного интеллекта огромна. Это новые методы геологоразведки, оптимизация процессов добычи, транспортировки и переработки, — отметил Премьер.
В нефтегазовой отрасли, по его словам, уже действуют такие платформы, как OilTrack для отслеживания движения нефтепродуктов, «Цифровой контракт» для автоматизации недропользования, а также система «Цифровое распределение нефти и ГСМ», обеспечивающая прозрачность и контроль.
— Мы ускоряем технологическое обновление отрасли. Методы повышения нефтеотдачи, цифровизация процессов разведки и добычи, использование искусственного интеллекта для анализа данных дают возможность повышать коэффициент извлечения и увеличивать добычу не только на действующих месторождениях, но и раскрывать потенциал малых и средних, — отметил Олжас Бектенов.
Он также добавил, что специально созданное Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития отражает стратегическую ориентацию Казахстана на инновации и ускоряет интеграцию цифровых решений.
— В то же время растущие энергетические потребности требуют от нас генерации большого объема энергии. В этой связи особое значение имеют редкоземельные металлы и уран, где Казахстан готов быть надежным партнером для мира. Строительство АЭС — это стратегический шаг к чистой энергии и независимости, — заключил Премьер-министр.