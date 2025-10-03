Казахстан применит новый механизм для раскрытия потенциала малых месторождений

— Отдельно остановлюсь на цифровой повестке, которая стала необходимостью, и считаю нашим преимуществом в регионе. В энергетике роль искусственного интеллекта огромна. Это новые методы геологоразведки, оптимизация процессов добычи, транспортировки и переработки, — отметил Премьер.

В нефтегазовой отрасли, по его словам, уже действуют такие платформы, как OilTrack для отслеживания движения нефтепродуктов, «Цифровой контракт» для автоматизации недропользования, а также система «Цифровое распределение нефти и ГСМ», обеспечивающая прозрачность и контроль.

— Мы ускоряем технологическое обновление отрасли. Методы повышения нефтеотдачи, цифровизация процессов разведки и добычи, использование искусственного интеллекта для анализа данных дают возможность повышать коэффициент извлечения и увеличивать добычу не только на действующих месторождениях, но и раскрывать потенциал малых и средних, — отметил Олжас Бектенов.

Он также добавил, что специально созданное Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития отражает стратегическую ориентацию Казахстана на инновации и ускоряет интеграцию цифровых решений.