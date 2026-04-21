Казахстан придает особое значение укреплению сотрудничества с Монголией — Токаев

— Мы являемся наследниками древней цивилизации кочевников Евразии. История казахского и монгольского народов общая, их связывают дружба, единые корни и схожие традиции. Казахстан придает особое значение дальнейшему укреплению сотрудничества с Монголией. Считаем сегодняшний визит весьма значимым. Он открывает новые возможности для укрепления отношений между двумя странами. У нас есть необходимая политическая воля и стремление. Также имеется достаточный торгово-экономический потенциал. Сегодня наши многоплановые связи развиваются в духе дружбы и взаимной поддержки. Положительной динамике отношений способствуют активный политический диалог на высоком уровне, а также взаимодействие между правительствами и парламентами двух стран, — отметил Президент.

Глава государства также подчеркнул, что с особым теплом вспоминает свой государственный визит в Монголию в октябре 2024 года.

— В рамках визита мы достигли ряда договоренностей и подписали важные документы. В результате двусторонние отношения были подняты на уровень стратегического партнерства. Укрепляется наше торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Есть определенные достижения: товарооборот ежегодно растет. Мы планируем реализацию конкретных проектов в промышленной сфере, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня, 21 апреля, Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Акорде.