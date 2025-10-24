РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:41, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан превращается в магнит для талантливых и целеустремленных людей — Касым-Жомарт Токаев

    В своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики Президент Казахстана отметил, что государство последовательно решает имеющиеся проблемы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан превращается в магнит для талантливых и целеустремленных людей — Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    — Исходим из того, что главное — это результат, а не самореклама. Создается среда, или, как сейчас принято говорить, экосистема, в которой каждый гражданин благодаря своему трудолюбию и знаниям мог бы проявить себя и построить успешную деловую, творческую или государственную карьеру. Поэтому Казахстан превращается в магнит для талантливых и целеустремленных людей. Всегда говорил и повторю еще раз: наше главное богатство — это образованные, активные люди, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Он отметил, что каждый гражданин своими успехами и трудолюбием вносит весомую лепту в процветание страны.

    — Мы должны гордиться добропорядочными гражданами, поддерживать их как подлинных патриотов, потому что именно они укрепляют общенациональную солидарность, мотивируют наших граждан к покорению профессиональных и духовных высот, — призвал Глава государства.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают