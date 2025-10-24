Казахстан превращается в магнит для талантливых и целеустремленных людей — Касым-Жомарт Токаев
В своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики Президент Казахстана отметил, что государство последовательно решает имеющиеся проблемы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Исходим из того, что главное — это результат, а не самореклама. Создается среда, или, как сейчас принято говорить, экосистема, в которой каждый гражданин благодаря своему трудолюбию и знаниям мог бы проявить себя и построить успешную деловую, творческую или государственную карьеру. Поэтому Казахстан превращается в магнит для талантливых и целеустремленных людей. Всегда говорил и повторю еще раз: наше главное богатство — это образованные, активные люди, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что каждый гражданин своими успехами и трудолюбием вносит весомую лепту в процветание страны.
— Мы должны гордиться добропорядочными гражданами, поддерживать их как подлинных патриотов, потому что именно они укрепляют общенациональную солидарность, мотивируют наших граждан к покорению профессиональных и духовных высот, — призвал Глава государства.