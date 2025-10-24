Казахстан превращается в магнит для талантливых и целеустремленных людей — Касым-Жомарт Токаев

— Исходим из того, что главное — это результат, а не самореклама. Создается среда, или, как сейчас принято говорить, экосистема, в которой каждый гражданин благодаря своему трудолюбию и знаниям мог бы проявить себя и построить успешную деловую, творческую или государственную карьеру. Поэтому Казахстан превращается в магнит для талантливых и целеустремленных людей. Всегда говорил и повторю еще раз: наше главное богатство — это образованные, активные люди, — сказал Касым-Жомарт Токаев.