Казахстан преисполнен решимости построить «слышащее государство» - Президент РК на дебатах в ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о ведущейся в стране работе по реализации концепции «слышащего государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый из кризисов, несмотря на существенные различия, де-факто является следствием проблем в системах государственного управления. Достижение подлинно справедливого и ориентированного на чаяния людей глобального мира возможно только при гармоничном сочетании эффективных международных мер с энергичными усилиями на национальном уровне. Казахстан преисполнен решимости построить экономически сильное, демократически развитое и сфокусированное на удовлетворение потребностей каждого гражданина «слышащее государство», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства перечислил достигнутые уже показатели.

«В этой связи, мы осуществляем масштабные политические и экономические реформы, призванные придать новый импульс развитию в интересах всего нашего народа. Мы декриминализовали клевету, приняли новые законы о политических партиях и мирных собраниях. С целью защиты фундаментального права на жизнь и достоинство человеческой личности принято решение о подписании Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Еще один важный приоритет – обеспечение равных возможностей для женщин и молодежи, полноценная защита прав детей. Мы вдвое снизили наш показатель в мировом Индексе гендерного неравенства и ввели обязательную 30-процентную квоту для женщин и молодежи в избирательных списках партий. Мы оказали существенную помощь 4,5 миллионам наших сограждан, временно лишившимся доходов во время пандемии, выделив на эти цели 1,1 миллиарда долларов. Более миллиона человек получили продуктово-бытовые наборы. Данные меры не имеют прецедентов в нашей части мира», - подчеркнул Президент.

К. Токаев также заверил, что в центре внимания нашей страны неизменно находится региональное сотрудничество.

«В данный момент Центральная Азия переживает стремительную трансформацию благодаря значительному расширению взаимодействия между странами региона в различных сферах. Уверен, процветающая, сильная и сплоченная Центральная Азия отвечает интересам как местных, так и глобальных заинтересованных сторон. В контексте региональной стабильности важную роль играет рациональное использование трансграничных водных ресурсов. Поэтому мы предлагаем создать Региональный водно-энергетический консорциум. Для координации повестки дня в области развития в Центральной Азии мы также намерены институализировать Региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Алматы», - заключил Глава государства.