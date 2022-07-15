15 Июля 2022 18:25

Казахстан представил в ООН второй Добровольный национальный обзор по реализации ЦУР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представил второй Добровольный национальный обзор по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Как сообщил глава МНЭ, Казахстан уделяет особое внимание формированию и развитию институциональной базы реализации ЦУР. Система госпланирования в стране реализуется с учетом 262 национальных индикаторов, напрямую вытекающих из Целей.

Казахстан первым в Центральной Азии провел оценку финансирования развития. Она показала, что государственный бюджет остается основным источником финансирования устойчивого развития. В то же время частный сектор имеет большой потенциал для увеличения финансирования.

«При реализации ЦУР мы руководствуемся одним из важных принципов – «никого не оставить позади». Важно, чтобы каждый был услышан. К обсуждению и определению приоритетных ЦУР для страны привлекаются представители органов государственной власти, гражданского общества, общественных объединений, международных организаций, а также молодежь и другие группы населения», - сказал Алибек Куантыров.

Приоритетным ЦУР были определены следующие направления: «Ликвидация нищеты», «Хорошее здоровье и благополучие», «Чистая вода и санитария» и «Достойная работа и экономический рост».

Кроме того, в Казахстане реализован комплексный план восстановления экономического роста. В результате принятых мер, национальная экономика демонстрировала планомерное восстановление по итогам 2021 года, достигнув 4,1% роста ВВП.

«За первые 6 месяцев 2022 года приток инвестиций в основной капитал увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Международные резервы составили 86,6 млрд долларов», - уточнил министр.

Казахстан ставит задачу обеспечить к 2025 году долю несырьевого экспорта на уровне 45,7%, повысить производительность труда на 20,6%, расширить использование альтернативных и возобновляемых источников энергии до 50% к 2050 году и постепенно снижать потребление угля.

«Разрабатывается Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года, которая позволит значительно снизить вредное воздействие на окружающую среду. Принципы устойчивого развития постепенно интегрируются в стратегии и бизнес-модели на основе принципов ESG», - сообщил глава Миннацэконмики.

Ранее сообщалось, что министр национальной экономики РК Алибек Куантыров принял участие в министерском круглом столе «Ускорение достижения ЦУР к 2030 году – решение текущих кризисов и преодоление вызовов», который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.