Казахстан представил в Абу-Даби ключевые инфраструктурные и технологические проекты

Целью мероприятия стало укрепление инвестиционного сотрудничества двух стран, презентация перспективных проектов Казахстана, а также раскрытие возможностей финансового рынка Казахстана и финансовой экосистемы МФЦА для иностранных компаний.

— На сегодняшний день ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана. Совокупный объем инвестиций в Казахстан из ОАЭ составил более 4,3 миллиарда долларов США. В Казахстане работают 462 компании из ОАЭ. Динамику партнерства подтверждают несколько значимых проектов с компаниями Masdar, Presight, Abu Dhabi Ports Group, Abu Dhabi Commercial Bank и др. Мероприятие реализовано в партнерстве с GWM Capital Ltd., а также ITS, и приурочено к периоду проведения Abu Dhabi Finance Week, одного из знаковых событий по инвестициям и финансам в регионе стран MENA. Среди гостей AIFCConnect — около 150 представителей инвестиционных банков, финансовых, технологических и консалтинговых компаний, фондовых бирж, регуляторов, управляющих активами и других организаций, — рассказали в МФЦА.

Фото: МФЦА

Обсуждения были сосредоточены на перспективных инвестиционных направлениях и инфраструктурных проектах Казахстана, возможностях МФЦА в интеграции рынков капитала Центральной Азии и региона Персидского залива, а также ключевых трендах в области финтеха, инноваций и цифровых активов.

— Казахстан и ОАЭ являются странами-мостами, связывающими регионы, рынки и культуры, странами, которые создают уникальные возможности для бизнеса и инвесторов. В текущем году объем инвестиций из ОАЭ в Казахстан показал впечатляющий рост, превысив $1 млрд долларов. Это более чем в 4 раза превышает показатели прошлого года. Такая положительная тенденция — это не просто цифры, это показатель высочайшего доверия эмиратских партнеров к Казахстану и сигнал о том, что наш инвестиционный климат становится все более привлекательным для крупного капитала, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Рауан Жумабек.

На мероприятии была раскрыта роль МФЦА в расширении возможностей для иностранных компаний в Казахстане.

— Мы высоко ценим стратегическое партнерство Казахстана с Объединенными Арабскими Эмиратами, которое в последние годы активно развивается в таких отраслях, как энергетика, логистика, финансы, технологии и др. МФЦА в этом вопросе выступает надежной платформой для структурирования международных сделок, реализации крупных инфраструктурных проектов, интеграции финансовых рынков — от присоединения AIX к цифровому хабу Tabadul до первых размещений облигаций в дирхамах в Казахстане. Сегодня в нашей юрисдикции успешно работают 49 компаний из ОАЭ, реализуя проекты в сфере финансов и страхования, информационно-коммуникационных технологий, торговли, транспорта, промышленности и других. Уверен, что наше экономическое сотрудничество будет и далее расширяться, создавая новые возможности для бизнеса и устойчивого развития обеих стран, — подчеркнул управляющий МФЦА Ренат Бектуров.

Деловую программу мероприятия открыла Хиба Хайдер Заиди, экономист IFC, которая представила обзор экономических перспектив Казахстана. Первая панельная сессия стала стратегическим диалогом двух стран в части вопросов инвестирования суверенных и институциональных фондов в приоритетные инфраструктурные сектора и проекты Казахстана, такие как энергетика, транспорт, авиация, логистика, водные ресурсы, добывающая промышленность и др.

Фото: МФЦА

В ходе панельной сессии спикеры подчеркнули роль Казахстана как ключевого «сухопутного моста» между Европой и Азией, а также как надежного долгосрочного партнера для суверенных и институциональных инвесторов региона. Отмечено, что благодаря регуляторной базе и правовому режиму, МФЦА предоставляет инвесторам уверенность в защите капитала, а также инфраструктуру для запуска крупных межгосударственных проектов. Спикеры подчеркнули, что приватизационная программа, реализуемая Казахстаном, создает новые возможности для глобального капитала. Так, участие таких партнеров, как Masdar, Presight, демонстрирует востребованность казахстанских проектов на международной карте. На примере совместного предприятия Caspian Integrated Maritime Solutions, зарегистрированного в МФЦА дочерней компанией «КазМунайГаз» совместно с Abu Dhabi Ports Group, показана эффективность модели соинвестирования. Кроме того, в ноябре текущего года для усиления поддержки реального сектора экономики Казахстана и привлечения инвестиций «Национальный управляющий холдинг „Байтерек“ был трансформирован в инвестиционный холдинг. Дополнительные функции включают в себя поддержку инфраструктурных, экспортных и индустриальных проектов. Также эксперты обсудили новые инструменты поддержки инвесторов в Казахстане, ключевые инвестиционные проекты, реализуемые холдингом.

Вместе с тем было отмечено, что дальнейший прогресс требует системных инвестиций в низкоуглеродные решения (экологичный транспорт, авиацию), а также модернизацию логистических коридоров. Такой переход, по мнению спикеров, невозможен без активного участия частного сектора, суверенных фондов и институциональных инвесторов, которые могут стать ключевыми партнерами в реализации нового инфраструктурного и климатического курса страны. На сессии также были представлены успешные инвестпроекты, реализованные компаниями ОАЭ в Казахстане.

Так, в текущем году МФЦА вошел в число мировых лидеров по внедрению международных стандартов IOSCO в сфере регулирования цифровых активов. Из более чем 130 юрисдикций, членов IOSCO, для участия в обзоре были отобраны 20 стран. МФЦА продемонстрировал наивысший уровень прогресса среди участников, полностью внедрив все десять приоритетных рекомендаций IOSCO.

— Сбалансированный подход AFSA, который поддерживает инновации, является причиной того, почему МФЦА признан на международном уровне как юрисдикция, где успешно сочетаются инновации с сильной защитой инвесторов, — сказала Лия Акжанова, управляющий директор юридического офиса AFSA.

По словам Стивена МакУиртера, руководителя глобальной политики Binance, Казахстан и ОАЭ продолжают демонстрировать, как прозрачное регулирование и сильные институты могут создавать безопасные и глобально интегрированные экосистемы цифровых финансов. В этой связи AIFC Connect является платформой для продвижения диалога между рынками.

Отдельное внимание было уделено возможностям для международного движения капитала через инфраструктуру МФЦА.

— Отношения между рынками Абу-Даби и Казахстаном развиваются беспрецедентно быстро. В ITS мы уверены, что качество и масштаб этого взаимодействия откроют новые возможности для всех участников экосистемы МФЦА и принесут ощутимую пользу как арабскому, так и казахстанскому бизнес-сообществу. В ITS мы высоко ценим возможность представить игрокам рынка ОАЭ работу по международным стандартам, которую ведет МФЦА, и приглашаем новых участников инвестировать и сотрудничать с Казахстаном, — добавил спикер.отметил Чингиз Канапьянов, главный исполнительный директор ITS.

— AIFCConnect подчеркивает растущую значимость трансграничного сотрудничества на рынках капитала. Наше присутствие на AIX через Tabadul отражает общие стремления к созданию бесшовного доступа между региональными и международными рынками. Мы убеждены, что благодаря повышению узнаваемости, согласованной работе с инвесторами и более глубокой регуляторной гармонизации, возможности Казахстана смогут получить особое внимание и принести реальную выгоду инвесторам на обоих рынках, — отметил Абдель Хади Аль Саади, главный исполнительный директор BHM Capital.

Отмечается, что в текущем году биржа Nasdaq Dubai и биржа Astana International Exchange (AIX) объявили о запуске прямой связи между своими центральными депозитариями. Евразийский банк развития успешно разместил дебютный выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ на AIX и стал первым эмитентом облигаций в этой валюте в Казахстане. Ранее, в 2024 году, биржа AIX присоединилась к цифровому биржевому хабу Tabadul.

Фото: МФЦА

Согласно рейтингу GFCI 38, МФЦА занимает лидирующее положение в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и помогает бизнесу и экономике Казахстана привлекать капитал благодаря специально созданным условиям. За время работы с 2018 года через площадку МФЦА в экономику Казахстана было привлечено 19,3 млрд долларов США инвестиций. В МФЦА зарегистрировано более 4800 компаний из свыше 90 стран мира, включая США, Великобританию, Китай, Турцию, Сингапур, ОАЭ и другие страны.

Справочная информация:

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА)— независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz

AIFCConnect — это формат эксклюзивных встреч, на которых эксперты и топ-менеджеры компаний из секторов финансов и промышленности знакомятся с инициативами МФЦА и инвестиционными возможностями Казахстана для ведения бизнеса. Ранее AIFCConnect прошли в Сингапуре, Лондоне, Дубае, Сеуле, Гонконге, Пекине.