Казахстан представил повестку реформ на площадке Весенних встреч МВФ и Всемирного банка

В работе круглого стола, впервые организованного Агентством по стратегическому планированию и реформам РК, приняли участие высшее руководство Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития.

Советник Президента РК — Председатель АСПиР Асет Иргалиев выступил с докладом о реализуемых в Казахстане реформах. Он особо подчеркнул политическую волю Главы государства Касым-Жомарта Токаева на построение новой страны, ключевые принципы которой — Справедливость, Закон и Порядок.

Фото: АСПиР РК

Особое внимание уделено реформам, которые ориентированы на обеспечение устойчивого экономического роста и повышение конкурентоспособности. В частности, Асет Иргалиев подчеркнул формирование в Казахстане привлекательного инвестиционного климата.

— Предусмотрен пакет стимулирующих мер, создан Инвестиционный штаб, на котором индивидуально рассматриваются проекты, имеющие значение для экономики страны. Кардинально пересматривается миграционная политика. Она нацелена на формирование благоприятных условий для пребывания в стране, — отметил он.

Ключевой акцент сделан на мерах по обеспечению верховенства закона и формированию стабильных и понятных правил для бизнеса. Асет Иргалиев отметил шаги по либерализации экономики, развитию конкуренции за счет сокращения государственного участия, а также снижению административных барьеров и упрощению регулирования.

Кроме того, отмечена важность внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта, включая разработку уникальной информационной системы для повышения эффективности видения бизнеса, а также развитие цифровых финансовых инструментов, в том числе цифрового тенге, и совершенствование денежно-кредитной политики.

В завершение Асет Иргалиев особо подчеркнул, что Казахстан проводит комплексную трансформацию, важной частью которой является сотрудничество с международными финансовыми организациями.

В свою очередь, участники круглого стола отметили системный характер преобразований и обратили внимание на качество реформ, которые способствуют укреплению доверия и дальнейшему углублению сотрудничества.

