Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту

Как отметил вице-премьер, Казахстан последовательно реализует реформы в ключевых секторах, формируя условия для устойчивого и качественного экономического роста.

— Мы реализуем стратегию проактивного экономического роста, направленную на расширение инвестиционной базы, развитие новых производств и поддержку экспортно-ориентированных отраслей. Параллельно усиливается институциональная основа — за счет реформ в налогово-бюджетной сфере, корпоративном секторе и инвестиционной политике, а также развития инфраструктуры, — сказал Серик Жумангарин.

Советник Президента — председатель Агентства по стратегическому планированию и развитию Асет Иргалиев обозначил ключевые направления развития страны, подчеркнув, что проводимые реформы направлены на формирование целостного и устойчивого экономического курса. По его словам, государственный сектор играет ключевую роль в реализации преобразований, обеспечивая системный подход и координацию реформ, инициированных на уровне Президента.

Отмечено, что экономика страны демонстрирует устойчивую динамику. В последние годы ежегодный рост ВВП стабильно превышает 5%, по итогам 2025 года он составил 6,5%. Производство товаров увеличилось на 8,7%, сектор услуг — на 5,2%.

Ключевым драйвером роста остаются инвестиции. В 2025 году вложения в основной капитал выросли на 13% и достигли 43,6 млрд долларов (22,7 трлн тенге). Валовой приток ПИИ составил 20,5 млрд долларов (+14,4%).

В 2026 году рост сохраняется. Несмотря на временное снижение добычи нефти из-за инцидента на ТШО и ограничений по КТК экономика продолжила расширяться: в первом квартале ВВП вырос на 3% за счет обрабатывающей промышленности (8,5%), транспорта (12,8%) и строительства (14,8%).

Сохраняется высокая макроэкономическая устойчивость. Международные резервы с начала 2025 года увеличились на 23,8% — до 129,5 млрд долларов, включая 62,9 млрд долларов активов Национального фонда. Кроме того, Казахстан сохраняет низкий уровень госдолга: на протяжении более десяти лет соотношение долга к ВВП остается стабильным на уровне около 25%. На 1 января 2026 года госдолг составил порядка 73 млрд долларов, или 22,8% к ВВП.

Правительство делает акцент на диверсификации экономики. Новая модель роста предполагает усиление роли обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных отраслей. Доля переработки в ВВП выросла с 11,3% в 2010 году до 12,7% в 2025 году, тогда как доля добывающего сектора сократилась почти вдвое — с 19,5% до 11,9%.

Отмечено, что Казахстан также улучшает позиции в международных рейтингах: в Индексе экономической сложности страна поднялась с 87-го на 55-е место за 2020–2024 годы.

Для ускорения роста инвестиций планируется увеличить их долю в ВВП до 23% к 2029 году. Это позволит привлечь дополнительно около 120 млрд долларов и довести общий объем инвестиций до 400 млрд долларов за пять лет.

В числе приоритетов — переработка сырья и агропродукции, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, газовая отрасль, фармацевтика и сегменты АПК с высокой добавленной стоимостью.

Реализация этих проектов должна повысить производительность труда — ключевой фактор для преодоления «ловушки среднего дохода».

— Политика проактивного экономического роста предполагает переход от пассивного привлечения инвестиций к активному формированию и запуску проектов. Мы ориентируемся на потребности конкретных отраслей и привлекаем стратегических партнеров с технологиями и экспертизой, — отметил вице-премьер.

В рамках этой политики уже определены 12 направлений в продовольственном секторе и 24 — в непродовольственном. Общий портфель включает 274 проекта на сумму свыше 700 млрд тенге.

Отдельное внимание уделяется развитию города Алатау, который станет новой точкой роста с особым режимом управления и собственной финансовой моделью. В городе планируется внедрение налоговых льгот, принципа «одного окна», международных стандартов и усиленных гарантий для инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году это позволит увеличить ВРП региона на 40–50 млрд долларов, довести численность населения до 1,8 млн человек и создать около одного млн рабочих мест.

Представители Всемирного банка в ходе обсуждения поддержали проводимые реформы, отметив при этом необходимость сохранять баланс между темпами роста и возможностями экономики, а также учитывать динамику производительности и инфляционные риски.

Напомним, заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин провел в Вашингтоне встречу с вице-президентом Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и представителями Группы Всемирного банка.

Встреча состоялась в рамках подготовки к презентации инвестиционных возможностей Казахстана, которая запланирована в рамках визита казахстанской делегации в США.