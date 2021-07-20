+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан представил передовые разработки на площадке авиасалона «МАКС-2021»

20 Июля 2021 19:29
Поделиться:
Казахстан представил передовые разработки на площадке авиасалона «МАКС-2021»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса представили свою продукцию в области военной и гражданской авиации в России на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Россия будет наращивать сотрудничество с Казахстаном в сфере авиастроения
Аскар Мамин поручил активизировать работу по кормозаготовке 60% россиян обрели коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил эксперт 100 тысяч тонн рыбы планируют произвести в Мангистауской области в 2030 году

Как отметил управляющий директор АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Санияр Айтекенов, казахстанская сторона, являясь соорганизатором выставки, обеспечила участие более 20 отечественных авиапромышленных предприятий на площадке авиасалона. Стратегическая задача состоит в развитии собственного производства и локализации внутри страны и продвижении собственных разработок на внешние рынки.

«В течение пяти дней работы мы готовы заключить более ста соглашений, меморандумов с зарубежными партнерами, - сказал он. – Мы сами производим запасные части для всех производителей российской техники, которая собирается у нас, а также иностранной авиационной техники. Наша страна постепенно становится конкурентным игроком в сфере авиации, и мы стараемся сотрудничать с производителями со всего мира».

Участие в «МАКС-2021» принимают производственные предприятия АО «НК «Казахстан Инжиниринг», специализирующиеся на производстве авиационной техники и комплектующих.

Экспозиции отечественного павильона представлены макетами производимого вертолета Н-145, оборудования для обучения летного и технического состава, натурными образцами производимой продукции: имитатора воздушной цели на базе Беспилотного летательного аппарата и разведывательного БПЛА. Также посетители могут ознакомиться с макетом кабины вертолета, оборудованного современной авионикой, а также макетами собираемых, ремонтируемых и обслуживаемых вертолетов, представлена информация о проводимых работах по ремонту и техническому обслуживанию самолетов.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021» проходит в Подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года. На площадке авиасалона открывается выставка достижений авиационно-космического комплекса России и ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира. Салон собирает более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей.

Казахстанскую делегацию на авиасалоне возглавляет министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов. В ходе работы форума планируется проведение ряда встреч с руководством и специалистами российских профильных ведомств, предприятий авиакосмической и оборонной отрасли, по итогам которых будут подписаны соглашения о сотрудничестве.



Подписывайтесь на наш канал:

#Промышленность   #Россия   #Сотрудничество   #Авиация   #Технологии  
Поделиться:

Автор:

Нарымбек Исмагулов

Новости по теме
Россия будет наращивать сотрудничество с Казахстаном в сфере авиастроения
Аскар Мамин поручил активизировать работу по кормозаготовке
60% россиян обрели коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил эксперт
100 тысяч тонн рыбы планируют произвести в Мангистауской области в 2030 году
Популярное
1 Внесены изменения в постановление главного санврача Туркестанской области
2 Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение онлайн
3 Экономия на масках и приобретение фальшивых прививочных паспортов - это самообман! - Макпал Кизаева
4 Праздник Курбан айт отмечают казахстанцы
5 Ринат Джумабаев одержал сенсационную победу на Кубке мира ФИДЕ
Читайте также
Историк заявил, что ружье хана Кенесары хранится в Омском краеведческом музее
День металлурга отмечают в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив