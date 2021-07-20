Казахстан представил передовые разработки на площадке авиасалона «МАКС-2021»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса представили свою продукцию в области военной и гражданской авиации в России на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил управляющий директор АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Санияр Айтекенов, казахстанская сторона, являясь соорганизатором выставки, обеспечила участие более 20 отечественных авиапромышленных предприятий на площадке авиасалона. Стратегическая задача состоит в развитии собственного производства и локализации внутри страны и продвижении собственных разработок на внешние рынки.

«В течение пяти дней работы мы готовы заключить более ста соглашений, меморандумов с зарубежными партнерами, - сказал он. – Мы сами производим запасные части для всех производителей российской техники, которая собирается у нас, а также иностранной авиационной техники. Наша страна постепенно становится конкурентным игроком в сфере авиации, и мы стараемся сотрудничать с производителями со всего мира».

Участие в «МАКС-2021» принимают производственные предприятия АО «НК «Казахстан Инжиниринг», специализирующиеся на производстве авиационной техники и комплектующих.

Экспозиции отечественного павильона представлены макетами производимого вертолета Н-145, оборудования для обучения летного и технического состава, натурными образцами производимой продукции: имитатора воздушной цели на базе Беспилотного летательного аппарата и разведывательного БПЛА. Также посетители могут ознакомиться с макетом кабины вертолета, оборудованного современной авионикой, а также макетами собираемых, ремонтируемых и обслуживаемых вертолетов, представлена информация о проводимых работах по ремонту и техническому обслуживанию самолетов.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021» проходит в Подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года. На площадке авиасалона открывается выставка достижений авиационно-космического комплекса России и ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира. Салон собирает более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей.

Казахстанскую делегацию на авиасалоне возглавляет министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов. В ходе работы форума планируется проведение ряда встреч с руководством и специалистами российских профильных ведомств, предприятий авиакосмической и оборонной отрасли, по итогам которых будут подписаны соглашения о сотрудничестве.



