Казахстан предпринимает активные шаги по достижению углеродной нейтральности - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан предпринимает активные шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь передовой мир стремится к углеродной нейтральности. Хочу сказать, что предложения Дойче банк, General Electric, ERG, других членов Совета по внедрению зеленых безотходных технологий резонируют с моими поручениями о необходимости их широкого применения. Я обратил внимание на предложения, высказанные господином Машкевичем относительно дальнейшей реформы налоговой системы Казахстана. Я уже поручил Правительству по ходу их выступления очень серьезно заняться данным вопросом. Здесь противоречия не должны существовать. Мы должны выстроить целостную систему налогообложения и должны внимательно отслеживать мировые тенденции и практики передовых стран в этом отношении», - рассказал Касым-Жомарт Токаев во время пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

Президент подчеркнул, что Казахстан всецело привержен обязательствам Парижского соглашения и предпринимает активные шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

«Недавно в рамках совещания с членами Правительства я поручил реанимировать национальную систему торговли квотами и обеспечить ее интеграцию с международными системами», - отметил Президент Казахстана.

Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева началось в формате онлайн.