Казахстан предложил тюркоязычным государствам совместно работать над развитием торговли

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – 11-12 ноября в городе Стамбуле проходит Конференция по торгово-экономическому сотрудничеству между Турцией и тюркоязычными странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Участники ССТГ констатируют динамичный рост товарооборота между участниками, однако отмечают, что сегодняшний показатель все еще не отражает потенциальный уровень взаимной торговли. Так, на сегодняшний день страны ежегодно между собой торгуют на сумму порядка 15 млрд. долларов. При этом основными товарами торговли остаются продукты нефтехимической, металлургической, машиностроительной и легкой промышленности – их объем составляет порядка 9,2 млрд долларов.

Заместитель Генерального директора АО «QazTrade» при Министерстве торговли и интеграции РК Нурлан Кулбатыров, выступая в панельной сессии «Перспективы в развитии глобальной экономики и в развитии торговых отношений между тюркоязычными странами», акцентировал внимание на необходимости усиления совместной работы стран ССТГ для укрепления торговых связей.

«Для эффективного продвижения экспорта, укрепления торгового потенциала и усиления имеющихся взаимосвязей роль сотрудничества и содействия торговле неоспорима. Нам необходимо совместными усилиями работать над повышением торгового потенциала наших стран и всего региона», - сказал он.

Кулбатыров предложил наладить регулярное взаимодействие уполномоченных организаций в торговле стран ССТГ, проводить совместный мониторинг состояния торговли между странами, и готовить ежегодный Обзор торговли всех стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств, с анализом существующих барьеров.

«Это позволит иметь наглядную информацию о результатах сотрудничества организации и своевременно предпринимать меры по снятию барьеров в торговле», - отметил Кулбатыров.

По словам представителя QazTrade, согласованные усилия региональных объединений особенно актуальны в сфере преодоления кризиса пандемии COVID-19 и дальнейшего устойчивого развития.

Предложение Казахстана было поддержано участниками Конференции.