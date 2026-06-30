Казахстан планирует подписать соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества по ИИ

Министерство искусственного интеллекта РК подготовило проект о подписании соглашения об учреждении Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о формировании межправительственной организации – Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту. Согласно проекту, ее штаб-квартира может быть расположена в Шанхае (КНР).

Как поясняется в документе, организация создается в целях содействия международному сотрудничеству в сфере ИИ, преодоления разрыва в развитии технологий между странами, а также выработки общих подходов к управлению, стандартизации и безопасному развитию ИИ исключительно в гражданских целях.

Целью присоединения Казахстана к Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO) является расширение международного сотрудничества в сфере ИИ, обмен передовыми практиками и развитие технологического потенциала страны.

Организация, инициированная Китайской Народной Республикой 26 июля 2025 года на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, на данном этапе объединяет до 50 государств-участников. Участие Казахстана в статусе соучредителя также будет способствовать сокращению технологического разрыва.

Документ вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 15 июля 2026 года.

Ранее на форуме ООН в Тбилиси госслужащие и эксперты Центральной Азии обсудили применение ИИ в государственном управлении.