Казахстан предложил создать международный центр по биобезопасности и контролю заболеваний под эгидой ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и предотвращения возникновения новых инфекционных заболеваний обсудили в ходе международной конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Фонд науки».

Тема международной конференции релевантна с озвученными в Послании Президента РК поручениями по созданию системы прогнозирования биобезопасности.

В работе конференции принимают участие более 30 ведущих ученых, руководителей научно-исследовательских организаций и государственных органов, представителей государственных и коммерческих организаций образования и здравоохранения из Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Армении, Грузии, а также Аргентины, США и Гонконга.

С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель правления АО «Фонд науки» Арын Орсариев.

Он отметил, что Фонд науки еще в марте 2020 года объявил конкурс #СтопКоронавирус с целью поиска эффективных решений по борьбе с коронавирусом.

Как оператор грантового финансирования коммерциализации результатов научно-технической деятельности, Фонд науки в настоящее время реализует 155 проектов. Из них в 34-х проектах (более 20% от общего количества) применяются биотехнологии, в 24-х - информационные технологии и искусственный интеллект.

42 проекта посвящены здоровью населения, в том числе снижению негативного воздействия на окружающую среду, производству лекарственных препаратов, иммуномодуляторов, БАДов, продуктов питания с полезными свойствами. Также реализуются ряд проектов по обеспечению биобезопасности, в том числе: тест-системы для лабораторной диагностики гриппа А/Н5 методом полимеразной цепной реакции и производство антирабической культуральной вакцины «Rhаbdovak» для животных.

Представлявший Казахстан доктор медицинских наук, президент Казахстанской академии профилактической медицины Алмаз Шарман, учитывая приоритет борьбы с COVID-19, предложил создать Международный центр по биобезопасности и контролю заболеваний под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).

Алмаз Шарман предположил, что основной задачей данного центра могут стать консолидация передового международного опыта в борьбе с COVID-19, развитие человеческого и технического потенциала для обеспечения готовности к будущим эпидемическим угрозам.

Мероприятие проходило в период с 22- 23 сентября в онлайн-формате на сайте rc-scientists.com.

По итогам международной конференции будут выработаны рекомендации и конструктивные предложения по решению поставленных задач и дальнейшего развития новых научных свершений в этой области.

Организаторами международной конференции выступили АО «Фонд науки», Назарбаев Университет, Алматы Менеджмент Университет при поддержке Международного научно-технического центра.