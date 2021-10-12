НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан предложил преобразовать Форум аналитических центров СВМДА в постоянную консультативную площадку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утверждено положение о Форуме аналитических центров СВМДА, которое будет стимулировать усилия экспертов по актуальным вопросам развития СВМДА. Мы предлагаем преобразовать Форум аналитических центров СВМДА, созданный по инициативе Китая в 2014 году, в постоянную консультативную площадку. Я призываю все страны активно содействовать деятельности этого важного органа», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее он заявил, что Казахстан готов помочь государствам-членам СВМДА с вакциной против КВИ.

«В Казахстане успешно разработана собственная вакцина «Казвак». Ее эффективность и соответствие высоким стандартам подтверждено профессиональным медицинским сообществом. Еще две вакцины находятся в стадии разработки. Мы готовы помочь государствам-членам СВМДА, испытывающим трудности с закупкой вакцин», - отметил Акан Рахметуллин.