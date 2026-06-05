Казахстан предложил новые инициативы по развитию культурного сотрудничества в формате C5+1

В Ташкенте состоялась встреча министров культуры стран Центральной Азии и США в формате C5+1, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В числе участников также была заместитель Государственного секретаря США по вопросам общественной дипломатии и связей Сара Роджерс.

В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества, включая охрану культурного наследия, развитие музейного взаимодействия, цифровизацию, креативные индустрии и международные профессиональные обмены.

Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что в рамках саммита «Центральная Азия — США», прошедшего в ноябре прошлого года в Вашингтоне с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, было принято Совместное заявление по сохранению культурного наследия. Документ подтвердил общую приверженность стран укреплению многолетнего взаимодействия в сфере охраны культурных ценностей.

По словам министра, расширение формата сотрудничества позволит активизировать совместную работу. В частности, речь идет о развитии цифровых проектов, креативных индустрий, туристических маршрутов, профессиональных обменов и международного партнерства между странами C5+1.

По итогам встречи участники подписали Протокол совещания министров культуры стран Центральной Азии и США. В документе стороны подтвердили приверженность выполнению положений Совместного заявления по сохранению культурного наследия, а также договорились развивать сотрудничество через проведение совместных мероприятий и фестивалей в области искусства, литературы, театра, кинематографии и музыки.

В рамках встречи также состоялись переговоры Аиды Балаевой с Сарой Роджерс. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая культуру и проекты, связанные с искусственным интеллектом.

В завершение участники выразили уверенность, что достигнутые договоренности станут основой для дальнейшего расширения партнерства между странами Центральной Азии и США.

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