Как саммит «Центральная Азия – США» отражает новую геополитику Евразии

Почему великим державам интересна Центральная Азия

Саммит в формате ЦА – США интересен в первую очередь с точки зрения местоположения региона Центральной Азии. Особенно с учетом бурных и часто весьма неоднозначных процессов, которые происходят сегодня в Евразии.

Среди них сложные отношения между Россией и США, которые в последнее время характеризуются периодической сменой их вектора от сближения до новых санкций. Из последних событий стоит отметить отмену встречи президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина, в Будапеште. К этому стоит добавить продолжающиеся споры между США и Китаем относительно взаимной торговли. Хотя здесь после встречи 30 октября в Южной Корее американского президента с председателем КНР Си Цзинпином наметился некоторый прогресс относительно возможности найти компромиссное решение. Можно еще вспомнить непростую ситуацию на Ближнем Востоке, в которой активно участвуют США.

Так что в Евразии сегодня много что происходит, и все это теоретически может повлиять, в том числе на глобальные процессы, как в геополитике, так и в экономике. Особенно если учесть, что здесь задействованы практически все наиболее мощные государства в мире.

В связи с этим вполне понятен интерес великих держав к Центральной Азии. Причем, это связано не только со стратегическим местоположением в центре континента, но и той ролью, которую регион все больше играет в создании новых транспортных коридоров. По сути, ЦА сегодня является одним из наиболее перспективных экономических районов, где есть определенный и весьма существенный потенциал для роста, что в настоящее время не слишком типично для мировой экономики.

Фото: Midjourney

Транспортные коридоры – ключевое звено континентальной торговли

Естественно, что создание новых коридоров меняет ситуацию в экономике региона. Стоит напомнить, что после распада СССР Центральная Азия была фактически изолирована от внешнего мира. Но сегодня идеи развития внутриконтинентальной торговли через ЦА находят поддержку даже у конкурирующих друг с другом стран. Например, Пакистана и Индии. Существующие проекты, например, трансафганского газопровода или железных дорог через Афганистан предполагают, что они будут проходить в том числе и через границы этих стран.

Кроме того, заинтересованность в транспортных коридорах выражает Китай, который, кроме этого, поддерживает много программ развития в Центральной Азии, в том числе в рамках Срединного коридора. Россия выступает за развитие коридоров по маршруту Север-Юг. Европейский союз заинтересован в развитии внутриконтинентальных торговых связей и с регионом, и через него в Китай.

В случае кризиса глобализации, который теоретически может иметь место в связи с торговыми войнами последнего времени, торговля внутри Евразии может стать одним из факторов поддержки глобальных торговых отношений. С учетом многочисленного населения Евразии, а также накопленных результатов модернизации последних десятилетий, особенно в Китае, можно говорить о том, что прежде изолированный регион центральной части континента в новых условиях постепенно становится связующим центром торгово-экономических отношений по направлениям Китай-Европа и Россия – Южная Азия.

В чем значимость формата С5+1

Помимо этого, значение Центральной Азии во многом связано с произошедшим в последнее время сближением всех пяти стран этого региона на основе общих интересов. На этой основе последние 10 лет они выступают с общими позициями по тем вопросам, которые имеют значение для региона. Собственно, это и создало условия для появления формата C5+1.

Фото: newscentralasia.net

В свое время, в 2015 году он возник в формате консультаций министров иностранных дел, но впоследствии трансформировался во встречи глав государств. Соответственно, более развитые внутренние коммуникации между странами региона создали условия для взаимодействия с внешним миром в общем региональном формате. Поэтому встречи в рамках C5+1 отражают новую реальность, когда взаимодействие с регионом происходит не только на двусторонней основе, что было типичным для раннего периода государственного строительства в Центральной Азии, но также и со всеми странами вместе.

Безусловно, это внутреннее согласие между государствами Центральной Азии является важным условием для появления такого формата. Характерно, что при этом вовсе не отменяется политика на уровне отдельных стран. Формат C5+ - это не обязывающий союз, здесь нет институциональной основы, что характерно для больших региональных объединений, будь они политическими, в области безопасности или экономическими. Главным образом данный формат основывается на понимании центральными вертикалями власти каждой страны общих интересов, которые касаются всех государств региона.

Но также он основывается на использовании преимуществ, которые есть у каждой страны. В этом ряду, естественно, выделяется Казахстан. Причем, не столько из-за размеров ВВП и масштабных инвестиций в строительство новых транспортных коридоров. Но также имеет значение опыт ведения переговоров на глобальном уровне, особенно если говорить о Президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве с его богатым опытом работы во внешней политике, в том числе на самом высоком уровне в международных организациях.

В любом случае это удобный формат не только потому, что речь идет о большем масштабе экономик и населения всех стран региона, что повышает статус на переговорах с великими державами. Но и последним удобнее вести переговоры со всеми главами государств региона сразу. Здесь играет свою роль эффект масштаба. Вместе у региона больше населения, размер ВВП, более важная роль в системе региональных отношений и геополитике.

Фото: Pixabay

Многовекторность как стратегическая формула региона

Стоит напомнить, что Центральная Азия с момента распада СССР находится в центре геополитического соперничества. Здесь сошлись интересы не только трех великих держав – Китая, России и США, но и многих крупных региональных государств – Европейского союза, Индии, Ирана, Пакистана, Турции, стран Персидского залива.

При этом все страны Центральной Азии в основном придерживались многовекторной политики, пусть некоторые периодически с разными нюансами. Можно вспомнить сложные времена 1990-ых и 2000-ых годов, особенно в связи с ситуацией в Афганистане.

Но в целом государства региона всегда стремились придерживаться принципов многовекторной политики. В современных условиях формат C5+ это, по сути, ее выражение на новом качественном уровне. Соответственно, активное участие великих держав в таком формате фактически означает принятие ими концепции региональной многовекторности. Естественно, это имеет большое значение в связи со значительной турбулентностью в мировых отношениях.

Можно вспомнить, что 9 октября 2025 года, в Душанбе прошел второй саммит C5 + Россия. Первый состоялся 14 октября 2022 года в Астане. 17 июня 2025 года здесь же был второй саммит С5 + Китай. Первый прошел 18-19 мая 2023 года в Сиане. 3-4 апреля 2025 года в Самарканде был еще саммит С5+Европа.

Вашингтон укрепляет позиции в Центральной Азии

6 ноября в Вашингтоне пройдет второй саммит «Центральная Азия - США» с участием Трампа. Нынешний американский президент весьма активно участвует во многих процессах в современном мире. При этом он часто действует нешаблонно, особенно во внешней политике и мировой экономике. Естественно, что проведение саммита «Центральная Азия + США» автоматически становится важным событием в международных отношениях, по крайней мере, для Евразии.

Потому что растущий интерес Трампа к региону напрямую связан с его стратегическим значением в связи с местоположением в центре Евразии. В свою очередь это подчеркивает, что США сохраняют свою роль одного из важных участников в региональной геополитике. Хотя после ухода США из Афганистана в августе 2021 года можно было часто встретить мнения, что американцы ушли из этого региона.

Однако, было очевидно, что интересы США к геополитике вокруг нашего региона никуда не делись. Сегодня с предстоящим саммитом в Вашингтоне это только получило дополнительное подтверждение. При этом показательно, что саммит пройдет после визита президента Трампа в Южную Корею и его встречи с председателем Си Цзиньпином. Обе стороны подтвердили заинтересованность во взаимодействии и нахождении компромиссов в торговых отношениях. Если нет конфронтации в мировом формате, то и региональный будет развиваться.

В целом предстоящий саммит для государств Центральной Азии важен с точки зрения поддержки их новой роли, как единого региона, который способен формулировать общие задачи, среди которых выделяется развитие транспортных коридоров. Саммит в Вашингтоне находится в ряду прежних саммитов в Астане, Сиане, Душанбе, Самарканде. Он подчеркивает значение нашего региона в новой геополитической и геоэкономической реальности.