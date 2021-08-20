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Казахстан предложил Кыргызстану обсудить проект Соглашения по Чумышскому гидроузлу

20 Августа 2021 19:18
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Казахстан предложил Кыргызстану обсудить проект Соглашения по Чумышскому гидроузлу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев встретился с министром сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики Джаныбековым А., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Встреча прошла 19 августа 2021 г. в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

На встрече был обсужден ход вегетационного периода текущего года в бассейнах рек Сырдарья, Шу и Талас, а также актуальные водохозяйственные вопросы в рамках сотрудничества по Шу-Таласской водохозяйственной комиссии, в том числе необходимость проведения консультации по обсуждению Соглашения о режиме управления и использования Чумышского гидроузла на реке Шу.

Стороны положительно отметили принятые совместные усилия по обеспечению поливной водой сельхозтоваропроизводителей Казахстана и Кыргызстана и договорились принять усилия по соблюдению согласованных графиков подачи воды по междгосударственным объектам в бассейне р. Шу.

Также казахстанская сторона отметила необходимость разработки и подписания Соглашения о режиме управления и использования Чумышского гидротехнического узла, от которого зависит обеспечение прозрачности вододеления на реке Шу. В связи с чем, предложила кыргызской стороне приступить к обсуждению проект Соглашения в рамках созданной Рабочей группы и провести первое заседание в сентябре месяце 2021 года.


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#Кыргызстан   #Сельское хозяйство   #Минэкологии  
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