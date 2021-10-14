Казахстан предложил Израилю перечень потенциальных товаров на сумму $320,58 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов встретился с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

Израиль для Казахстана является важным торговым партнером. Так, объем торговли за 2020 год составил $376,7 млн. Вместе с тем, товарооборот за 8 месяцев 2021 года составил $190,9 млн. При этом экспорт за январь-август 2021 года составил $164,6 млн, а импорт за январь-август 2021 года - $26,3 млн.

По словам Бахыта Султанова, в Казахстане находятся 95 предприятий с израильским участием.

«Считаю необходимым диверсифицировать торговые потоки между нашими странами. Предлагаем Израилю рассмотреть перечень потенциальных товаров из 70 наименований продукции на сумму $320,58 млн. Так, у нас есть возможность увеличить поставки продукции нефтехимической, пищевой, металлургической, машиностроительной, химической и строительные отраслей», - сообщил Бахыт Султанов.

В свою очередь, министр туризма Израиля Йоэль Развозов подтвердил свою мотивацию продвигать развитие экспорта продукции данных отраслей.

«Нам интересно сотрудничество с Казахстаном в сферах сельского хозяйства, ирригации земель, кибербезопасности, энергетики, здравоохранения, а также дальнейшее развитие сотрудничества и увеличение товарооборота в рамках ЕАЭС. Израиль будет рад рассмотреть проекты казахстанских бизнесменов для привлечения своих инвесторов. Предлагаем рассмотреть возможность открытия центра подготовки кадров в области кибербезопасности», - сказал Йоэль Развозов.

По итогам встречи казахстанской стороной с целью расширения и развития деловых контактов было предложено создать Казахстанско-Израильский Деловой Совет и провести очередное 9-ое заседание МПК в марте 2022 года в Казахстане.

Напомним, с 29 июня 1992 года функционирует Казахстанско-израильское МПК по торгово-экономическому сотрудничеству.







