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    14:42, 28 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан предложил Италии создать совместные цепочки производства «Made in Kazakhstan with Italy»

    Сегодня в Астане в рамках казахстанско-итальянского форума министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что Казахстан видит себя не только как поставщика ресурсов, но и как ключевой хаб Евразии — транспортный, производственный и технологический, передает агентство Kazinform.

    Арман Шаккалиев
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, особое внимание в этом контексте уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который на фоне глобальных геоэкономических изменений становится все более актуальной альтернативой традиционным маршрутам.

    — В 2024 году объемы перевозок по этому направлению выросли на 63% и составили 4,1 млн тонн, а контейнерные перевозки увеличились в 2,6 раза — до 50,5 тыс ДФЭ, — подчеркнул министр.

    Он отметил, что Италия остается признанным мировым лидером в сферах машиностроения, промышленного дизайна, агропромышленного комплекса и энергетических технологий. На этом фоне, по словам А. Шаккалиева, Казахстан предлагает объединить усилия.

    Министр выступил с инициативой совместного развития устойчивых цепочек добавленной стоимости по принципу «Made in Kazakhstan with Italy», с ориентацией на рынки Европейского союза, Китая, Центральной Азии и Глобального Юга.

    Отметим, что по итогам форума Казахстана и Италии в Астане подписали меморандумы на 180 млн евро. 

    Теги:
    Италия Казахстан Торговля Арман Шаккалиев Международные отношения
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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