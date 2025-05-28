Казахстан предложил Италии создать совместные цепочки производства «Made in Kazakhstan with Italy»

По его словам, особое внимание в этом контексте уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который на фоне глобальных геоэкономических изменений становится все более актуальной альтернативой традиционным маршрутам.

— В 2024 году объемы перевозок по этому направлению выросли на 63% и составили 4,1 млн тонн, а контейнерные перевозки увеличились в 2,6 раза — до 50,5 тыс ДФЭ, — подчеркнул министр.

Он отметил, что Италия остается признанным мировым лидером в сферах машиностроения, промышленного дизайна, агропромышленного комплекса и энергетических технологий. На этом фоне, по словам А. Шаккалиева, Казахстан предлагает объединить усилия.

Министр выступил с инициативой совместного развития устойчивых цепочек добавленной стоимости по принципу «Made in Kazakhstan with Italy», с ориентацией на рынки Европейского союза, Китая, Центральной Азии и Глобального Юга.

Отметим, что по итогам форума Казахстана и Италии в Астане подписали меморандумы на 180 млн евро.