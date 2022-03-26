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Казахстан предлагает Узбекистану совместные проекты в машиностроении и стройиндустрии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Марта 2022, 16:44
Казахстан предлагает Узбекистану совместные проекты в машиностроении и стройиндустрии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстан предлагает Узбекистану совместную реализацию пяти проектов в области машиностроения и стройиндустрии на $55 млн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев выступил на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме, прошедшем с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В своем выступлении руководитель МИИР РК отметил, что в период кардинальной трансформации глобальной экономики для сохранения темпов развития экономик стран Центрально-Азиатского региона необходимо укрепление внутрирегионального взаимодействия. Экономическая кооперация по ряду направлений может стать также эффективным способом сохранить инвестиционную привлекательность республик.

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Казахстан предлагает Узбекистану совместную реализацию пяти проектов в области машиностроения и стройиндустрии на $55 млн - это производство алюминиевых автомобильных дисков и профилей в г.Павлодар, автомобильных листов в Карагандинской области, полипропилена в Атырауской области и трансформаторов малого напряжения на территории РУ.

Глава МИИР также предложил уделить внимание развитию и модернизации транспортных коридоров в Центральной Азии на примере прорабатываемого в настоящее время проекта высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали «Туркестан-Шымкент-Ташкент».

Также предлагается реализовать инициативу Президента Казахстана К.Токаева по созданию специальной экономической зоны «TURAN» и международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» со специализацией по переработке продукции АПК, деревообработке, производству машин, электроники, текстиля и стройматериалов. Эти проекты направлены на развитие трансграничной торгово-логистической инфраструктуры и межрегиональной производственной кооперации.

«Во всем мире наблюдается падение объема прямых инвестиций, усиливается глобальная конкуренция, из-за которой все государства ищут новые шаги и инструменты для привлечения инвесторов. На фоне происходящего странам Центральной Азии необходимо стать новым ориентиром для иностранного капитала. Изменения и тенденции в мировой экономике требуют от каждой страны совершенствования инвестиционного инструментария, системного осмысления подходов и практик», сказал К.Ускенбаев.

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По его словам, в Казахстане создаются максимально благоприятные институциональные и инфраструктурные условия. В частности, ведется разработка новой Концепции инвестиционной политики и внедрен новый инструмент поддержки инвесторов - стратегическое инвестиционное соглашение.

Для обсуждения предложений инвесторов и оперативного решения проблем функционируют Совет иностранных инвесторов при Президенте РК, Совет по улучшению инвестиционного климата, Инвестиционный штаб и Инвестиционный омбудсмен под председательством Премьер-Министра РК. Справедливость и защиту инвесторов в Казахстане гарантируют Независимый суд Международного финансового центра «Астана» и Международный арбитражный центр, основанные на английском праве.

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Ориентируясь на мировой опыт, в Казахстане запущены 27 индустриальных зон и 13 СЭЗ, предусматривающих готовую инжерно-коммуникационную инфраструктуру и широкий спектр инвестиционных преференций.

На новом этапе в Казахстане проводится глубокий анализ всех отраслей, на основе которого будут разработаны конкретные проекты и предложения для привлечения инвесторов.

Выступающий также рассказал о примерах успешного сотрудничества Казахстана и Узбекистана в промышленной отрасли. За последние годы двумя странами реализовано 6 проектов на $22 млн в сферах машиностроения, легкой промышленности и стройиндустрии. Недавно КМК «Астана Моторс» инвестировала $15 млн и открыла 10 дилерских центров в 7 городах РУ.

Сейчас Казахстаном и Узбекистаном реализуются 5 проектов в области машиностроения и стройиндустрии на $55 млн. Это выпуск легковых автомобилей и тракторов в г.Костанай, грузовых автомобилей HOWO в Сарани, производство медицинских изделий и средств личной гигиены в Шымкенте, автоклавного газобетона в СЭЗ «Ангрен». Также прорабатываются 6 новых кооперационных проектов в сфере стройиндустрии и машиностроения на $348,5 млн с созданием более 5 тыс. рабочих мест.

«На полях форума в Ташкенте нами проведено более 50 двусторонних встреч с бизнесом, в том числе с компаниями «Azia Metall Prof», «Dentafill Kazakhstan», «Orient Ceramic». В результате для дополнительной проработки и реализации найдено более 10 новых перспективных проектов», сообщил казахстанский министр.

В завершение своего выступления Каирбек Ускенбаев подчеркнул важность выстраивания конструктивного диалога по сотрудничеству между деловыми кругами стран Центральной Азии.


Президент Казахстана   Строительство   Экономика   Транспорт   Узбекистан   МИИР РК  
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