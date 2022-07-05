5 Июля 2022 15:42

Казахстан предлагает тюркским государствам создать «зеленые коридоры» для продтоваров

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте проходит первое заседание министров сельского хозяйства государств–членов Организации тюркских государств (ОТГ), Тюркский Агро-Форум и Седьмое совещание министров сельского хозяйства стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Для развития сотрудничества в аграрной сфере между нашими странами необходимо адаптировать ОТГ к новым реалиям и приоритетным направлениям сотрудничества», - заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

Он предложил ряд мер, которые могут совместно реализовать члены Организации тюркских государств. В частности, расширить применение механизмов форвардных контрактов во взаимной торговле продовольственными товарами; наращивать сотрудничество в сельскохозяйственной сфере на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации; развивать сотрудничество в сферах животноводства и поставки элитных семян; укреплять торговые связи путем снятия барьеров, взаимного признания сертификатов безопасности, создания «зеленых коридоров» продвижения продовольственных товаров.

Глава Минсельхоза РК пригласил бизнесменов тюркского региона организовать на территории Казахстана совместные проекты по переработке сельскохозяйственного сырья (мяса и молоко, картофель, сахарная свекла, масличные культуры, фрукты, овощи, кожевенное сырье) для дальнейшего экспорта в третьи страны. Казахстан готов предоставить максимально комфортные условия и всестороннюю поддержку.

Фото: gov.kz