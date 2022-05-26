26 Мая 2022 15:10

Казахстан предлагает странам ЕАЭС создать координационные центры по техрегулированию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создать координационные центры по техническому регулированию во всех странах-членах Евразийского экономического союза предложил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Арман Абенов на первом Евразийском экономическом форуме, проходящем в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время около 85% взаимопоставляемой продукции подпадает под единое регулирование, то есть в отношении данной продукции действуют единые требования и единые правила допуска на рынок ЕАЭС. Поэтому на данном этапе важно обеспечивать дальнейшее развитие сформированной системы технического регулирования Союза, исходя из общего экономического и экспортного потенциала наших государств», – сказал А.Абенов.

По его словам, на сегодняшний день в ЕАЭС создан полноценный общий рынок продукции. Через обязательные нормы в технических регламентах и применение на добровольной основе стандартов обеспечивается как безопасность продукции, так и одно из ключевых условий свободного движения товаров на рынке Союза.

Спикер привел в пример Казахстан, где наблюдается стабильный рост экспортируемых товаров в страны Союза. Так, если в 2017 году экспортировалось 809 видов товаров, то в 2021 году таких товаров стало 837 видов. Основная номенклатура экспортируемых товаров – пищевая, мясомолочная, продукция машиностроения и другие.

А.Абенов назвал основные проблемы технического регулирования в ЕАЭС: длительные сроки разработки техрегламентов; необеспеченность системной работы с перечнями стандартов; несоблюдение требований по их ежегодной актуализации; проблемы одновременного применения различных стандартов с различными требованиями, включенных в перечни стандартов под Технические регламенты ЕАЭС и другие.

Как сообщил А.Абенов, для системного решения таких проблем Правительством Казахстана на базе Института стандартизации и метрологии 1 июля 2021 года был создан и начал функционировать Координационный центр по техрегулированию. Комитет предлагает выработать аналогичную модель создания координационных центров по техническому регулированию в государствах-членах ЕАЭС.