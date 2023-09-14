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    17:21, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан предлагает провести Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии

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    Фото: t.me/aqorda_resmi
    В условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия наших стран в сфере безопасности. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства поблагодарил президентов за поддержку казахстанской инициативы о запуске механизма регулярных консультаций в этой важнейшей сфере.

    «Для выработки конкретных превентивных мер предлагаем в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Центральная Азия Акорда Президент Казахстана Таджикистан Главная Президент
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