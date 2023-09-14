Казахстан предлагает провести Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии

В условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия наших стран в сфере безопасности. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поблагодарил президентов за поддержку казахстанской инициативы о запуске механизма регулярных консультаций в этой важнейшей сфере.

«Для выработки конкретных превентивных мер предлагаем в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.