АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан предлагает принять Антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и Программу действий по ее реализации. Все эти меры будут способствовать устойчивой стабильности и системному укреплению. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Создавая Организацию, мы договорились осуществлять совместный поиск решения проблем, которые возникнут в XXI веке. На данном этапе магистральной задачей наших стран должно стать недопущение геополитического разлома между Востоком и Западом. Шанхайская организация сотрудничества может и должна предложить мировому сообществу свое видение устойчивого мира. Поэтому в рамках своего председательства Казахстан представит инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». В данный всеобъемлющий документ будут заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности. Убежден, совместное продвижение этой инициативы отвечает нашим общим интересам», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в фокусе нашего председательства также будет оставаться борьба с «тремя силами зла», транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

«Нам следует направить усилия на обновление Программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. Казахстан также предлагает принять Антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и Программу действий по ее реализации. Все эти меры будут способствовать устойчивой стабильности и системному укреплению безопасности на пространстве ШОС. Отдельное внимание следовало бы уделить преодолению кризиса в Афганистане. Важно продолжить оказание помощи афганскому народу под эгидой и при координирующей роли ООН. Поэтому мы вновь предлагаем обратить должное внимание на нашу инициативу по созданию в городе Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Рассчитываю на вашу поддержку этой крайне востребованной структуры. Отдельно позвольте выразить признательность государствам ШОС за оказанную поддержку по запуску процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию», - сказал К. Токаев.