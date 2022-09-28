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Казахстан поставил задачу стать одним из крупнейших цифровых хабов в Евразии – Президент

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Сентября 2022, 11:36
Казахстан поставил задачу стать одним из крупнейших цифровых хабов в Евразии – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тема форума – Центральная Евразия – как новая технологическая платформа тонко отражает перспективы развития нашего региона. Обладая большим человеческим интеллектуальным и научным потенциалом, Казахстан выступает в качестве привлекательного пространства для развития инноваций, цифрового производства и творчества», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, перед нашей страной стоит задача стать одним из крупнейших цифровых хабов в Евразии

«Не секрет, что сегодня именно цифровая трансформация является определяющим фактором конкурентоспособности не только отдельных компаний, но и целых стран и регионов. По прогнозам экспертов через 10 лет до 70 % продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве», - добавил Глава государства.


Фото: t.me/bort_01

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