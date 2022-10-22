Казахстан последовательно укрепляет свою роль в региональной и глобальной политике - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан в условиях нынешней геополитической обстановки твердо придерживается фундаментальных принципов миролюбивого и конструктивного внешнеполитического курса. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, передает МИА «Казинформ».

«Голос нашей страны на международной арене стал звучать еще весомее. Мы последовательно укрепляем свою роль в региональной и глобальной политике, неизменно продвигая ценности мира и сотрудничества, взаимного уважения и доверия. В условиях беспрецедентной геополитической напряженности мы твердо придерживаемся фундаментальных принципов миролюбивого и конструктивного внешнеполитического курса, - подчеркнул Президент. - Многие духовные лидеры, крупные государственные деятели, выдающиеся ученые и бизнесмены неизменно подчеркивают наш уникальный вклад в построение гармоничного будущего и устойчивый прогресс человечества. Все это стало возможным благодаря единству и сплоченности нашего народа, стабильности и согласию в обществе».



