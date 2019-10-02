Казахстан последовательно проводит политику бескомпромиссной борьбы с коррупцией – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане открылось восьмое заседание Ассамблеи сторон международной антикоррупционной академии, в работе которого принимают участие свыше 130 гостей из 40 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, открывая работу заседания, отметил, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил свое приветствие участникам Международной антикоррупционной академии.

«Сегодня эффективность деятельности правоохранительных органов в борьбе с коррупцией в любой стране напрямую зависит от профессионального уровня их сотрудников, способности адекватно и своевременно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. В данном контексте возрастает роль Международной антикоррупционной академии, чья уникальность заключается в объединении статуса международной организации и учебного заведения. Симбиоз теории и практики, анализ общего мирового опыта позволяет академии готовить высококвалицированных специалистов в сфере противодействия коррупции», - зачитал текст Крымбек Кушербаев.

Как отмечается в обращении Главы государства, Казахстан последовательно проводит политику бескомпромиссной борьбы с коррупцией на основе признанных международных стандартов.

«В 2008 году нашей страной ратифицировано и поэтапно имплементируется Конвенция ООН против коррупции. Достигнут серьезный прогресс в части исполнения рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции. 27 августа текущего года подписан указ Президента Казахстана об одобрении присоединения Казахстана к группе государств против коррупции Совета Европы. Тем самым мы еще раз демонстрируем мировому сообществу приверженность нашей страны самым высоким международным антикоррупционным стандартам», - озвучил Крымбек Кушербаев.

Президент также напомнил, что проводится системная работа по превенции коррупции и формированию культуры добропорядочности в контексте антикоррупционной стратегии.

«Следуя принципу неотвратимости наказания должностные лица, преступившие закон, привлекаются к Уголовной ответственности, невзирая на должности и ранги. Но предстоит сделать еще многое. В этой связи, для нас очень важно сотрудничество и поддержка со стороны международных организаций, в том числе Международной антикоррупционной академии. Убежден, что принятые в нашей столице решения послужат оптимизацию сотрудничества в сфере противодействия коррупции и будут способствовать дальнейшему укреплению авторитета и потенциала Академии», - говорится в приветственном слове Главы государства.