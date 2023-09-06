АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6-8 сентября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит Президент Албании Байрам Бегай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Завтра в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.