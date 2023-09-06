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    14:49, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан посетит Президент Албании Байрам Бегай

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6-8 сентября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит Президент Албании Байрам Бегай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Завтра в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

    Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.


    Теги:
    Президент Казахстана Главная Президент Албания
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