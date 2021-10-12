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    12:59, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан попросил страны СВМДА поддержать создание Международного агентства биологической безопасности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время Азия является эпицентром глобальных международных отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время Азия является эпицентром глобальных международных отношений как с точки зрения экономического потенциала, так и с точки зрения влияния на глобальную политику», - сказал Акан Рахметуллин.

    В то же время, как отметил вице-министр, страны региона, к сожалению, сталкиваются с серьезными угрозами в долгосрочных областях, а также с новыми типами вызовов.

    «К ним относятся нарастающие проблемы обеспечения эпидемиологической, медицинской и продовольственной безопасности, предотвращения дальнейшей деградации окружающей среды, а также совместного преодоления последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. В этой связи хочу отметить инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства биологической безопасности, предложенную на 75-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2020 года. Надеемся, что государства СВМДА поддержат эту инициативу и будут способствовать ее продвижению на международных платформах», - подчеркнул Акан Рахметуллин.


    Теги:
    Здравоохранение Международная деятельность РК СВМДА Международная деятельность МИД РК Безопасность Внешняя политика Казахстана
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