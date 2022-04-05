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    10:56, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан попал в список стран с самым нездоровым питанием

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об основных показателях здорового образа жизни казахстанцев рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий ключевой показатель ЗОЖ — это физическая активность, которая в среднем составляет 34%. В динамике отмечается незначительная положительная тенденция с 2019 года на 4%. В отношении пищевых привычек населения, хочу отметить высокий уровень потребления соли, которое эквивалентно 18 граммам в сутки при рекомендуемой ВОЗ норме – 5 грамм в сутки», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

    Как отметили в пресс-службе Минздрава, это результаты исследований ВОЗ за 2017 год.

    Между тем, казахстанцы употребляют меньше овощей и фруктов, чем рекомендует ВОЗ.

    «По данным VI Национального исследования образа жизни потребление овощей и фруктов составляет – 200-230 грамм в сутки при рекомендуемой ВОЗом норме – 400-500 грамм. Казахстан находится на 9 месте среди 21 страны средней Азии и Европы с самым нездоровым питанием», - заключила министр.


    Фото:bayviewapartments.com




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